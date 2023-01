La UCR de Quilmes condenó duramente la visita del ex juez y abogado, Eugenio Zaffaroni, al distrito, convocada por el Partido Justicialista, y que se darà en el Teatro Municipal este 1 de febrero. Mediante un comunicado que subieron a sus redes sociales, los socios de Juntos señalaron que "desde este Comité no sabemos si debemos estar contentos por la conversión del ex juez hacia un perfil republicano o preocupados por toda su historia y terrible legado".

Comunicado Radical

El título de la charla será "Democracia o Mafia", embistiendo fuertemente contra un Órgano del Estado. Entendemos que esto se trata de una muestra de la persecución que el kirchnerismo viene realizando hacia Poder Judicial, la cual fue observada por parte de las Naciones Unidas y acabó con una solicitud de cesar la intervención sobre el mismo y respetar la división de poderes y los Derechos Humanos.

Sin embargo, entendemos que los Derechos Humanos distan de prioridad para la Agenda del Justicialismo, contando como notorias evidencias la negativa a acompañar la CONADEP, la militancia por el indulto a la Junta Militar del Proceso de Reorganización Nacional, la asociación y defensa de numerosos regímenes autoritarios latinoamericanos como el venezolano, el nicaragüense y el cubano, y la invitación a un ex Juez que demostró no estar a la altura moral para discutir sobre Democracia y Derechos Humanos; en tanto perteneció al aparato judicial de la última dictadura militar.

Asimismo, el ex Juez Zaffaroni cuenta en su haber con vinculaciones a alquileres espurios con proxenetas y pedidos denegados de Hábeas Corpus a víctimas conocidas de secuestro, tortura y desaparición, como es el caso de Alicia Lisso.

El Hábeas Corpus es un instituto que protege tu libertad cuando es amenazada de forma ilegal por una autoridad o si estás en una cárcel y se agravan tus condiciones de encierro.

Por lo tanto, rechazamos en Quilmes la disertación de esta figura que demuestra ser opuesto a los valores que representa la Democracia consolidada en la República Argentina en el año 1983, y hacemos un llamamiento al Justicialismo local a fomentar verdaderamente una Democracia plena que contemple la división de poderes y el respeto a los Derechos Humanos.