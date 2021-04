La dirigente peronista de Florencio Varela, Florencia Casamiquela, desde hace tiempo una ferviente opositora a las polìticas de Julio César Pereyra y el actual uintendente, Adnrés Watson , disparó en las redes sociales un mensaje con video de vecinos críticos a la actual administración municipal. “En Varela somos peronistas. Pero esto no lo votamos más. Da verguenza tanto abandono”. Casamiquela fue más allá y arrobó al jefe de gabinete de Nación, Santiago Cafiero, con quien incluso ha compartido charlas y gustos polìticos.

"En Varela somos peronistas. Pero esto no lo votamos más". Da vergüenza tanto abandono. No @SantiCafiero ? No defiendan lo indefendible pic.twitter.com/DlXQaKu5Jk

