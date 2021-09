Hay una frase remanida decir “debemos estar mas unidos que nunca” ante un tropiezo, o en el caso que nos ocupa, ante un resultado electoral adverso y por muchos no esperado.

Lo que realmente debemos hacer es concientizarnos ideológicamente en el tipo de país, provincia y municipio que queremos.

Bienestar para la mitad de la población solamente? Y con la otra mitad que hacemos? Volver a antes de Perón cuando no existía la clase media, la universidad publica, la movilidad social ascendente, la salud publica universal ni el trabajo y mucho menos el respeto a los trabajadores (musculo y mente)? Volver al año 2001 donde se le asesto un golpe casi mortal a nuestro país? Volver al desgobierno de Macri que nos dejo endeudados sin un solo logro, solamente gastar todos los días cientos de millones de dólares con la excusa de mantener el precio de un dólar que no se contuvo y su único propósito era llevarse los billetes y dejarnos la cuenta a pagar?

Debemos revertir este proceso de acá a las elecciones definitivas del 14 de Noviembre, no unidos y amontonados, sino convencidos, persuadidos de nuestra verdad. Respetando primero a los compañeros/as de nuestro espacio. No buscando genuflexos, sino útiles a la causa del pueblo. Respetar a la militancia, no olvidar que un peronista que se siente superior a otro pasa a ser un oligarca. Convocar al resto al dialogo, a la comprensión y por que no, a la cooperación. Buscar consenso con las otras fuerzas políticas en los objetivos de interés nacional, por lo menos con aquellos que compartan esos objetivos.

Para un argentino de bien no debe haber nada mejor que otro argentino.

Luchemos con ideas no con fanatismo. No seamos genuflexos con el poder de turno y digamos lo que pensamos. Es preferible ponerse rojo una vez y no verde y humillado todas las veces.

La fuerza nacional ha salido mas de una vez de momentos históricos terriblemente mas difíciles. Nos podemos recuperar pero convocando a todos/as, no con soberbia, sino con persuasión.

Todo argentino y avellanedense de bien va a acompañar como lo hizo en 2019

Armando Bertolotto