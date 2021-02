La intervención judicial que recae desde hace varias semanas en Argentino de Quilmes acaba de elaborar los primeros resultados del estado en que se encontró al Club al momento de que la Justicia decidiera poner cartas en el asunto.

El Suburbano conoció anoche este lapidario primer informe del mes de Enero de la interventora judicial, contadora Paola Fernanda Capolo, donde se empieza oficialmente a conocer las grandes irregularidades que ya fueron denunciadas, pero mucho màs en detalle.

Más allá de las falencias e irregularidades dentro del predio, Capolo le notifica y “advierte” a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que la representación legal de la institución es ejercida EXCLUSIVAMENTE por la Contadora Pública Paola Fernanda Capolo….., de manera provisoria por el plazo de TRES MESES (3), que puede ser prorrogable, abstenièndose de realizar pagos y toda vinculaciòn legal que involucre a la mencionada institución que no sea a travès de la intervención judicial”.

QUE SE ENCONTRO

Luego de haber transcurrido mi primer mes en funciones, vengo a presentar un Informe de lo que hasta el momento he cotejado:

1. Relevamiento de las instalaciones, condiciones edilicias de la institución intervenida: La misma a la fecha de la intervención fue relevada por esta interventora encontrándose las siguientes anomalías en cuanto a las condiciones edilicias:

a. En cuanto a las piletas de natación, las mismas no se encuentran habilitadas para su funcionamiento, verificándose dicha aseveración por la consulta efectuada a la Municipalidad de Quilmes, la cual a raíz de mi solicitud en cuanto a su funcionamiento la respuesta recibida fue: que dicha institución a la fecha no ha presentado solicitud alguna de inspección bromatológica para la habilitación correspondiente para la temporada 2021 . Ante mi requerimiento la CD manifestó con fecha 27/01/2021 que efectuó la solicitud de habilitación mencionada. Cabe aclarar que a esta altura resulta improcedente efectuar dicha solicitud ya que la temporada de verano por costumbre se inicia con fecha máxima el 8 de diciembre de cada año . Por lo que se puede inferir que ante la presencia de esta intervención se efectuó la solicitud que correspondía efectuar.

b. Condiciones edilicias: esta intervención efectuó un relevamiento pormenorizado de las instalaciones de la institución, encontrando las siguientes realidades: 1ro. se verifica que no se han efectuado ningún tipo de mantenimiento edilicio en la institución, má s que enmascarar con pintura , se acompaña fotografías para corroborar lo manifestado.

2. Relevamiento de las actividades deportivas llevadas a cabo en el club.

a. Esta intervención efectúo un relevamiento de todas las actividades que se desarrollan en la institución encontrándose las siguientes:

i. Tenis;

ii. Básquet

iii. Patín

iv. Fútbol

v. Zumba

vi. Pretemporada de arqueros: 1er quincena de Enero 2021, entre otras

b. Con referencia a la actividad de tenis, la misma se encuentra concesionada sin recibir la institución canon alguno debido a la inversión que debió realizar el concesionario para poder utilizar las canchas. Esta intervención no pudo relevar la inversión en términos económicos que efectuó dicho concesionario. A su vez, se solicitó en forma perentoria a la CD que presente el contrato que celebró con el concesionario, el Sr. Fernando Bertolini , DNI 17-288.091, ante el requerimiento se presentó un contrato con fecha 29/03/2019 cuyo vencimiento opera el 30/03/2022 y en el cual se lo exime al concesionario del pago de canon por la utilización de las instalaciones de la institución. .

c. Respecto a la Pretemporada de arqueros de lo hablado con el organizador de la misma , se obtuvo la siguiente información: la actividad fue organiz ada y desarrollada en forma externa por el Centro de Entrenamiento y Formación de Arqueros (C.E.F.A.), a cargo de Darío Herrera quien, como años anteriores, solicitó las instalaciones para llevar a cabo la actividad por el periodo comprendido entre el 04 y el 9 de enero del corriente. La misma consistía en tres jornadas por la tarde, dos jornadas completa en donde se incluía el almuerzo para los chicos. Por todo concepto la institución recibió $80.000.- Como he dicho antes esta información fue informada por el responsable de CEFA, no teniendo de parte de la CD rendición alguna de esta actividad

d. Respecto a las demás actividades, por lo hablado con los profesores respectivos la institución a raíz del ASPO cedió el canon que les cobraba. Este consistía en el 50% de lo cobrado por cada una de las actividades . A la fecha continúa de la misma manera, sin tener novedades de cuando se retomará el cobro del mismo.

3. Esta intervención dio cuenta que en las instalaciones del club se encuentra un restaurante. Ante el requerimiento la CD presentó contrato celebrado el 3 de enero de 2020 con el Sr. Elian Nazareth Marino, DNI 23.787.169, el mismo tiene una duración de 5 años, periodo durante el cual se lo exime de pago alguno a la institución a raíz de las inversiones que hubieron que llevarse a cabo para su puesta en funcionamiento.

4. Relevamiento de Personal: esta intervención llevó a cabo un relevamiento del personal afectado a las actividades de la institución, encontrándose la siguiente situación:

a. Empleados en relación de dependencia sin tener en cuenta el plantel profesional: Tres personas a saber : Maggi Eduardo Miguel, CUIL 20-14824123-7; Arce Germán Luis, CUIL 23-29822005-9; Cocimano Andrea Alejandra, CUIL 27-21066376-8.

b. Empleado no registrados: 1 2 personas las que se encuentran afectadas al mantenimiento, control de acceso, administración, entre otras funciones, a saber : Gisela Figueroa, DNI 31.508.397; Matozo Teodoro, DNI 12.760.159; Gramajo Juan, DNI 29.671.293, Flores Nicolás, DNI 38.694.641; Piris Mario, DNI 24.255.022; Oliva María, DNI 33.103.619; Paredes Andrés, DNI 30.719.450; Ruíz José Alejandro, DNI 23.499.444; Ortiz Mauro, DNI 40.016.561; Insaurralde Roberto, DNI 20.170.545 ; Ahuchain Guillermo, DNI 14.701.053; Alegre Alejandro, DNI 40.654.292 . Esta modalidad de contratación es la denominada “Personal en negro”, la cual conlleva a que la institución esté ante un continuo riesgo de juicios laborales, de demandas por parte de los organismos de control del trabajo (Ministerio de Trabajo, Sindicatos, AFIP, entre otros) además de que dichas personas no cuentan con cobertura de una obra social ni gozan de ningún tipo de beneficios de índole previsional a futuro. Que las leyes laborales son estrictas en cuanto a la registración de las personas al momento de iniciar su relación laboral, lo que se conoce como “Alta Temprana”.

Que esta interventora no puede precisar con fecha cierta el ingreso de cada una de las personas en negro ya que al entrevistar a alguna de ellas, las mismas se negaron a dar información alguna, manifestando que era por orden de la CD.

Que a su vez se verificó que dos de las personas mencionadas anteriormente viven dentro de las instalaciones de la institución sin tener contrato alguno que avale dicha situación, considerando. a su vez. la gravedad de la situación e implicancias jurídicas de esta realidad.

5. Relevamiento de la documentación: la institución no cuenta con los registros contables de los libros rubricados ; por lo que esta intervención se encuentra haciendo un relevamiento de las registraciones extracontables y su confrontación con las planillas de caja y documentación res paldatoria de ingresos y gastos. Por lo que se solicitó los datos del profesional contador que realiza los balances y la auditoría externa de la institución. Cabe mencionar que el tesorero, el Sr. Angel Norambuena , me informó que el contador externo es el Dr. Santoiani ; brindándome su teléfono, y al comunicarme al estudio, el Dr Santoiani me manifiesta que é l no tiene ninguna relación con la institució n ni es el contador de la misma desde el año 2018 a la fecha. Ante esta situación me encuentro que toda la contabilidad es llevada de manera informal, sin respaldo de documentación contable en legal forma en los libros rubricados de la institución como he manifestado anteriormente.

De la tarea llevada cabo hasta el momento surgieron las siguientes situaciones:

a. Se ha encontrado que gran parte de los gastos efectuados no tiene un comprobante respaldatorio válido según la RG 1415 AFIP, sino son simples vales de caja o comprobantes que no pueden considerarse como facturas. Como por ejemplo al asumir la intervención el Sr. Roberto Insaurralde , el cual se detectó que está en negro, me solicita $28000 para el cloro de la pileta que no está habilitada. Le solicité que de efectuar me traiga la factura oficial correspondiente del gasto y me manifestó que acá en la institución todo se maneja con recibos apócrifos o los denominados en negro, dado que si pidieran recibo/factura oficial el valor de la compra se incrementaría con el IVA. Por lo que este tipo de maniobras trae un perjuicio extremo a la institución por los ajustes que una verificación de AFIP, ARBA traería aparejada.

b. En las registraciones extracontables el ingreso por derechos de televisación pagados por la A.F.A. a través de un cheque es registrado como efectivo, no siguiendo el circuito del mismo, el cual según los dichos de la CD es descontado en una financiera, situación de la cual no se tiene ningún respaldo. No pude constatar en qué financiera o cueva están realizando esta maniobra, solicité que me informen y me den los comprobantes del descuento de los cheques de AFA sin haber obtenido a la fecha resultado alguno. En este punto hay que destacar que si la CD hubiese abierto una caja de ahorro a nomb re de, aunque sea del Presidente, Tesorero y Secretario, con firma conjunta y por acta de CD se autorizara, se evitaría los gastos de descuentos millonarios presumible por mí que conlleva este tipo de operatoria. A su vez también se podría haber acudido a la justicia para solicitar una cuenta judicial a los efectos de tener presentada en forma transparente las cuentas de la institución. Cabe en este punto también dejar aclarado que por la administración informal por la cual es manejado el club, la AFIP procedió a embargar las cuentas bancarias de dicha institución. Que esta interventora al verificar la deuda AFIP, se encontró con una deuda de un monto considerable. Que dicha deuda podría haber sido regularizada en la última moratoria general con amplios beneficios condonando intereses resarcitorios y multas, las cuales hubiesen significado el saneamiento impositivo y previsional de la institución y levantamiento de los embargos previo el pago de los honorarios a los agentes judiciales de AFIP. Es de presumir por esta intervención que al no contar con un profesional de Ciencias Económicas, la CD no tuvo presente, o no tuvo la intención de regularizar esta situación.

A raíz de lo manifestado esta intervención va a realizar las consultas pertinentes en la AFIP para ver de qué forma se puede llegar a subsanar dicha situación impositiva/previsional que por mala administración de tantos años lleva a los embargos ya descriptos.

c. Al no contar con cuenta bancaria los sueldos son abonados en efectivo. En el caso del plantel de fútbol profesional, se les realiza dos recibos, uno de ellos es el declarado en el F931 de Afip y el otro es en concepto de movilidad y viáticos. Se adjuntan recibos Diciembre 2020 y contratos. Este tipo de maniobras, de abonar parte de los salarios en negro, trae aparejado delitos de índole impositivos como ser penal tributario, y de no blanquear como corresponde el verdadero ingreso del trabajador. Cabe destacar también que los últimos recibos emitidos por la institución a los jugadores de fútbol se refieren solamente al pago de la ATP o sea Asistencia al Trabajo y a la Producción que el Estado ante esta pandemia abona a las Pymes e instituciones. O sea acá solo quiero mostrar que aparte del ingreso de AFA el Estado Nacional también ha subsidiado a la institución abonando parte de los salarios de los jugadores. Que de haber tenido el 100% del sueldo blanqueado, los trabajadores se hubiesen encontrado con una ATP mayor y la institución se hubiese beneficiado por mayor cantidad de subsidio todo de acuerdo al DNU 329/20.

d. En las planillas de caja figura anotado como “A Rendir” salidas de dinero a favor del Sr. César Sosa, montos por los cuales no existe registro contable ni rendiciones. Adjunto detalle de lo hasta el momento detectado. Dicha forma irregular es idéntica a la que se venía realizando con la administración del ex Presidente Daniel Zizuela , como se verifica en la pericia llevada a cabo por la Dra. Inés Do Santos, Perito Oficial de la Asesoría Pericial de Quilmes, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

e. Al finalizar el mes la CD a requerimiento de esta intervención presentó una carpeta con gastos por el periodo 01-2020 a 01-2021, y un resumen de Ingresos y gastos sin el mayor detalle. Adjunto planilla resumen y detalle de gastos. Al momento esta intervención no puede emitir ninguna información dado que se continuará cotejando la misma.

Con referencia a este punto cabe inferir que la CD continuadora de la administración que llevaba a cabo el anterior presidente Zizuela, continúa realizando las mismas formas irregulares de realizar las registraciones contables y extracontables de la institución; ya sea contabilizando recibos y facturas apócrifas o denominadas “en negro” las cuales no pueden registrarse de manera oficial, abonando sueldos “en negro” y demás anomalías ya mencionadas.

Que dicha carpeta fue entregada con fecha 26/01/2021, a mi requerimiento e insistencia, a raíz que ante la falta de información y respuesta por parte de la CD. Que ante la presentación de este informe mensual y por el poco tiempo para su análisis solo se informa parcialmente el resultado de las registraciones extracontables que figuran en dicha carpeta. Las mismas serán informada próximamente. Pero si he podido verificar a modo de ejemplo los sueldos que abonan en negro al personal de mantenimiento, administración y portería entre otras.

6. Relevamiento de Juicios en los que el Club Argentino de Quilmes es partes: se adjunta listado de juicios en el Fuero Labora l y Fuero Civil y el estado de proceso en el cual se encuentra.

7. Relevamiento de Deuda Afip : al ingresar a la página de la Afip se observa una deuda que asciende a $3.230.995,66. Se adjunta copia de la página de la cual se extrajo la información y detalle de la misma .

8. Apertura Convocatoria Socios Colaboradores: a fin de poder cubrir distintos puestos y llevar a cabo la labor se abrió la convocatoria para que los socios se ofrezcan a colaborar con la institución y con esta intervención. Se adjunta convocatoria y convenio que firman los socios.

9. Que esta intervención, ante manifestaciones de socios, las cuales referían a que no se les permite el ingreso a las instalaciones de la institución, se puso en contacto con la CD para solicitarle que no obstruyan el libre ingreso de acuerdo a los protocolos COVID-19 vigentes de los socios con las cuotas al día. Presentándose la siguiente situación: Luego de haber acordado con la CD que se permitiría el ingreso al club los días Viernes, Sábado y Domingo de 10 a 20hs, a instancias de concurrir el pasado sábado 30/01 del corriente un grupo de socios, los mismos fueron abordados por la policía intimándolos a que se retiren de la institución por orden del Secretario, el Sr. Martín Castro, según refirió el jefe de calle de la Comisaría 1ra de Quilmes. Este tipo de maniobra se vienen sucediendo desde que asumí mi intervención ya que el personal que está en negro y depende de totalmente de la CD manifiesta a los socios falsamente que la orden de no ingresar es impartida en mi carácter de interventora.

10. Con referencia al personal no registrado en la institución esta intervención le solicitó a los mismos, que se retiren de las instalaciones del club dado que es un hecho totalmente prohibido por todas nuestras leyes de protección al trabajo, o, como alternativa viable, que se allanen a la figura de socio colaborador. Cabe agregar que como no se tiene información confiable o fidedigna de la situación económica-financiera de la institución, no es posible al momento de este informe y dado el poco tiempo que lleva esta intervención ingresar a todo el personal en negro a la nómina oficial de la institución ya que por la forma irregular de la administración y que la misma es llevada en forma dual, doblemente por una administración en Secretaría de los gastos menores y una administración de los pagos de AFA llevada por algunos miembros. en forma personal. de la CD. Que en este punto solo resta manifestar que el personal en negro continúa con sus tareas bajo de la órbita de la CD, con las implicancias jurídicas e impositivas que este tipo de maniobra trae aparejada.

11. Relevado el libro de actas de CD se verificó a fojas 196, Acta 655 de fecha 23/08/2019, que dicha acta es la última realizada por la CD, dicho libro fue intervenido por mí a los efectos de dejar constancia del último registro efectuado. Cabe manifestar que se están infringiendo varios artículos del estatuto social, para no ser reiterativa se acompaña un anexo denominado “Incumplimientos Estatutarios” los cuales fueron relevados por esta intervención y se presentan a los efectos de mostrar la gravedad de los mismos.

12. Con referencia a la cartelería propiedad de la institución, refiriéndome a los carteles que se encuentran cercanos a la autopista Buenos Aires-La Plata, como a su vez, a los que se encuentran dentro de la instalaciones del club, no se ha podido verificar dichos contratos ni quien cobra y/o destino que se le da a los eventuales ingresos que producen. Por lo cual esta intervención de abocará dentro de las tareas a desarrollar a establecer comunicación directa con los anunciantes que figuran en dichos carteles publicitarios, como así también identificar al verdadero concesionario de dichos carteles.

A modo de conclusión parcial, esta interventora viene a manifestar que de todo lo relevado, se infiere que lo denunciado en autos y periciado anteriormente por la perito de la Asesoría Pericial de Quilmes, se verifica en su totalidad ya que en la actualidad se continúa con las mismas maniobras de registración irregular que la relevada por la perito de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Que esta interventora tuvo muchos inconvenientes en realizar la labor encomendada por VS y que profundizará la misma en la medida que se allane el camino para realizar una gestión transparente y de acuerdo a derecho tal cual lo impone el cargo para el cual fui nombrada.