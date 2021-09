El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó el Plan Elecciones Seguras en el marco de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizarán en el domingo 12 de septiembre, con el objetivo de que los porteños voten de manera cuidada.

“Nosotros no creemos que el virus tenga que parar nuestras vidas para siempre, creemos en aprender a desarrollar nuestras actividades de manera diferente. No creímos y no creemos en cerrar las escuelas, por eso pensamos cada detalle del protocolo para que las aulas sean seguras. Y sí creemos en trabajar con todos los sectores para encontrar una salida”, explicó Rodríguez Larreta, y agregó: “Ahora vamos a cuidar las elecciones. Tenemos que cuidar el derecho que todos tenemos de votar”.

El Jefe de Gobierno detalló que “el primer punto del protocolo son los testeos. Vamos a lanzar un operativo masivo de testeos el viernes y sábado anteriores a la elección, para que todos los que participan, autoridades de mesa, delegados judiciales, todo el personal de seguridad, puedan testearse y tener los resultados a las pocas horas en el celular”.

Se incluirán a todos los afectados por el operativo de la elección, ya sea autoridades de mesa, fiscales partidarios, delegados de la Justicia Electoral, los miembros del Comando General Electoral, los responsables de los establecimientos, el personal de seguridad y los facilitadores sanitarios.

Los interesados deberán solicitar un turno online a través del sitio web del GCBA. Luego, entre las 12 y las 24 horas de realizado el test podrán consultar el resultado a través de Boti. Para hacerlo, se debe agendar el número (+54911) 5050-0147 y luego escribir “resultado de test”.

Se pondrán a disposición los centros de Costa Salguero, Club San Lorenzo, La Rural, Parque Chacabuco, Parque Los Andes en Chacarita; Comuna 7, Usina del Arte, Villa Devoto y Plaza Houssay.

Los turnos se habilitarán de manera escalonada y en caso de que se intensifique la demanda se destinarán más centros de testeo.

Si una autoridad de mesa obtiene un resultado positivo para coronavirus, deberá informarlo al Juzgado Federal quién asignará su reemplazo.

Con el fin de evitar aglomeraciones y favorecer el distanciamiento social, se aumentará un 29% la cantidad de centros de votación: pasarán de 798 a 1.031. De esta manera, se reducirá la cantidad de personas que asista a cada uno.

Como es habitual, se encontrarán ubicados principalmente en escuelas públicas y privadas y sumarán un total de 8.500 mesas.

“El tercer punto es el cuidado de los adultos mayores. Los mayores de 70 años pueden votar sin hacer fila durante todo el día, llegan y votan. Para agilizar, les pedimos que ya vayan sabiendo cuál es su mesa y su número de orden”, afirmó el Jefe de Gobierno.

“Además vamos a seguir profundizando la vacunación. Va a ser todos los días, incluidos sábado y domingo, para que todos puedan tener las dos dosis cuanto antes. En esto siempre dependemos de que el Gobierno nacional nos provea las vacunas”, agregó.

Rodríguez Larreta expuso que “el cuarto punto tiene que ver con la organización. Las filas se van a hacer afuera de la escuela. Por eso no se preocupen, cuando lleguen van a ver una fila larga afuera, eso está bien que así sea. Ahora, si el lugar cuenta con patio, podrán hacer filas adentro”.

“Y todo el ingreso y la salida van a estar coordinados por facilitadores que van a estar orientando a los que llegan y los que se van”, dijo.

Asimismo, se utilizará señalización para orientar a los vecinos sobre la circulación dentro del centro y en los lugares de espera.

Rodríguez Larreta recordó “por último, todas las medidas de higiene. Cada mesa va a tener un kit sanitario para poder desinfectar periódicamente todos los elementos que se usan durante la elección. Todos los espacios van a estar higienizados cada tanto y además ventilados como corresponde”.

“Le pedimos a la gente que lleve su propia birome y que no use saliva para cerrar el sobre, simplemente que meta la solapa adentro”, remarcó.

A diferencia de las instancias electorales anteriores, en esta ocasión la autoridad de mesa no manipulará el DNI de los votantes. Se contará con una bandeja plástica para reducir el contacto.

“Y como sucede en la Ciudad siempre, el lunes va a haber clases normalmente. En la educación de los chicos cada día cuenta, y mucho más después del impacto de la pandemia”, anunció.

Desde el momento del cierre de los comicios se comenzará con las tareas de limpieza de las escuelas. Continuarán desde las 5 de la mañana del día siguiente y así se mantendrá el horario regular de inicio de jornada escolar.

El Jefe de Gobierno sostuvo que “las PASO son una oportunidad que tenemos los argentinos para consolidar la democracia. Consolidar una democracia que termine con la pobreza, que mejore la educación, que genere trabajo y oportunidades para todos, que ponga las necesidades de la gente siempre en primer lugar”.

“Por eso es tan importante que todos podamos participar en elecciones seguras. Hoy, la situación sanitaria está mejor, es más alentadora que hace algunos meses. Venimos avanzando con la vacunación y tenemos un plan específico para cuidar a todos los que van a votar. El domingo 12 vayamos a votar tranquilos, con esperanza, y sobre todo, vayamos a votar convencidos de que todos juntos podemos construir la Argentina que nos merecemos”, concluyó.

Las distintas iniciativas se llevarán a cabo gracias al trabajo en conjunto entre el GCBA y la Justicia Nacional Electoral.

De la conferencia participaron el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el ministro de Salud, Fernán Quirós; la ministra de Educación, Soledad Acuña; el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y la jefa de asesores del Gobierno de la Ciudad, Julia Pomares.