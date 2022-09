Más de 40 referentes de la Primera y Tercera secciones electorales estuvieron presentes en el encuentro, con el objetivo de desarrollar planes de Gobierno a la altura de los desafíos que enfrenta la Provincia

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el diputado nacional Diego Santilli lanzaron este lunes “Prepararse para gobernar”, un espacio de intercambio de experiencias de gestión con el objetivo de desarrollar planes de Gobierno a la altura de los desafíos que enfrenta la provincia de Buenos Aires.

Este primer encuentro, realizado en el Golf Club de San Martín, tuvo como expositores a Rodríguez Larreta, Santilli, el ex ministro de Economía bonaerense Hernán Lacunza y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quienes abordaron la importancia de la planificación y el contexto económico y presupuestario actual de la Provincia.

"Muchísimo entusiasmo por ver como cada uno esta trabajando en los proyectos para los municipios, en el marco de un plan integral para la provincia que lidera Diego. Y haciendo foco y encarando los problemas de fondo de la provincia como la inseguridad. Estuvimos también intercambiando experiencias de gestión, con medidas que pueden servir para aplicar, siempre adaptándolo a la realidad de cada lugar", comentó finalizada el encuentro el Jefe de Gobierno porteño.

“La dedicación para hacer un buen plan de movida es condición sine qua non. Para llegar y empezar desde el primer día. Tenemos que ponernos metas, porque lo que no se mide no se mejora. Desde la provincia se va a acompañar con mucha fuerza la transformación que vamos a llevar adelante en toda la Argentina", concluyó Rodríguez Larreta.

"Estamos acá, todos juntos, dando una señal de que vamos a ir a fondo y vamos a dar la pelea en todos los distritos que gobierna el kirchnerismo hace décadas. Tenemos la oportunidad histórica de cambiar con una matriz que ha generado atraso, frustración y pobreza estructural. No podemos desaprovecharla", afirmó Santilli en su discurso de cierre.

"Podemos ganar la elección el año que viene. Pero lo más importante es que tengamos las ideas, los programas, los equipos y la convicción y la energía para llevarlos adelante", aseguró el diputado nacional.

"Les pido a todos que sigamos caminando, recorriendo, poniendo la cara, escuchando y llevando nuestra propuesta de cambio y transformación a cada rincón de la provincia. Hace un año le ganamos al peronismo unido. Estoy seguro de que el año que viene podemos hacerlo de nuevo", concluyó Santilli.

Según Valenzuela, “no se debe gobernar desde La Plata, como ocurre ahora, sino que es con los intendentes y dirigentes locales que son los que conocen qué rutas hay que arreglar para sacar la producción o qué hacer con los caminos rurales, o dónde es más necesario reforzar la seguridad”.

Asimismo, Valenzuela planteó la necesidad de modernizar el estado, racionalizar el gasto y emprender un fuerte camino de simplificación para los que invierten y trabajan, como ocurrió en su municipio con la gratuidad de las habilitaciones para comercios, PyMEs e industrias. “Es el trabajo y no los subsidios; queremos bajar impuestos para que haya más espacio para la inversión y el empleo privado. La Provincia tiene una capacidad exportadora increíble que se encuentra estancada”, finalizó el intendente de Tres de Febrero.

Se hicieron presentes en el evento 40 referentes de la Primera y Tercera secciones electorales. De Merlo estuvieron David Zencich y Aldana Ahumada; de Moreno, Aníbal Assef; de San Martín, Andrés Petrillo; de Tigre, Segundo Cernadas; de Morón, Ramiro Tagliaferro; de San Isidro, Rosalía Fucello; de Malvinas Argentinas, Lucas Aparicio; de Pilar, Sebastián Neuspiller; de San Miguel, Max Perkins; de José C. Paz, Ezequiel Pazos y Susana Ulloa; de Escobar, Mariano Castagnaro; de Hurlingham, Lucas Delfino; de Ituzaingó, Gastón Di Castelnuovo; de San Fernando, Agustina Ciarletta; de Luján, Héctor Griffini e Ignacio Castaños; de General Rodríguez, Darío Kubar; de Mercedes, Noe Riuz y Evangelina Cabral; de Marcos Paz, Anabel Arboledas; de Navarro, Marcela Gómez; de Las Heras, Pablo Valerga; y de Suipacha, Walter Ochoa.

Asimismo, de Lomas de Zamora asistió Guillermo Viñuales; de Quilmes, Martiniano Molina; de Almirante Brown, Agustina Serrano y Mariano Reyes; de Florencio Varela, Pablo Alaniz; de Avellaneda, Maximiliano Gallucci; de Berazategui, Julián Amendolaggine ; de Esteban Echeverría, Evert Van Tooren; de Berisso, Pablo Swar; de Presidente Perón, Mauro Arranz y Guido Giana; de San Vicente, Federico “Pola” Tomazin; de Punta Indio, Juan D’Amico; de Cañuelas, Santiago Mac Goey; y de Magdalena, Martín Fontana.