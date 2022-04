Mesa de Pensadoras y Pensadores de la Filosofía en Rosario, el turno de Juan Giani.

LAS 10 TESIS CONTRA LA CONFUSION Y EL DESANIMO

1a tesis- Mauricio Macri no es ni tonto, ni burro, ni vago.

Mauricio Macri creó por primera vez en la República Argentina una fuerza política de centro derecha, que después de un my mal gobierno, consiguió el 40% de los votos, saco 42% en las elecciones de medio término y en 2019 movilizo cien mil personas a la Plaza de Mayo. Eso es un cambio radical en el sistema político argentino. Decimos esto por varias razones, la primera, fue la razón por la cual Cristina eligió a Alberto. Otra Argentina, otra sociedad, otra correlación de fuerzas. Cuál es la principal diferencia entre este gobierno y el de Néstor y Cristina? Que fueron gobiernos sin oposición política, había oposición del factor del poder, pero el sistema político, desperdigado y decadente. Esto no ocurre, no es la realidad Argentina hoy. Entonces cuando se habla de tibieza, moderación (palabra muy meneada), tenemos que hacer un cálculo de realismo político. Vicentín es la herida narcisista de TODOS, porque no avanzo Vicentín?, porque no teníamos los votos en el parlamento compañeros. Porque no podemos modificar la Corte Suprema de Justicia?, porque no tenemos los votos en el parlamento, si hoy renunciaran todos los miembros de Corte Suprema de Justicia y hubiera que reformarla, habría que pactar sus integrantes con Juntos por el Cambio, no habría cinco Safaronis, habría un Gil Lavedra, esa es la situación. Estamos de acuerdo con una retención móvil, pero ese proyecto lo toma JxC en el parlamento, lo hace un bollo y lo tira a la basura.

2a tesis- A Alberto le toco bailar con la más fea.

La más grande pandemia en la historia de la modernidad, el sobre endeudamiento de Macri y ahora una guerra, y como la de antes, con invasión territorial y todo el armamento que implica. En ese contexto, gobierna el FDT y no hay que olvidarse de eso, porque de esta pandemia nos vamos acordar los próximos 50 años. Tenemos que refutar una comparación, la de esta situación actual a la del 2001, esto no tiene nada que ver con el 2001 no estamos en un estado de pre-colapso, como si lo estuvimos en el 2020, con dudas de un estallido social, dudas sobre el sistema de salud, y nada de eso sucedió. Ese merito compañerxs hay que contarlo, no dejarlo pasar. Esto nos parece muy importante para los militantes, todas las fuerzas políticas del mundo, sean de la ideología que sean, funcionan disimulando sus defectos y exhibiendo sus virtudes. El FDT funciona al revés, disimula sus virtudes y exhibe sus defectos.

3a tesis- La elección la perdimos por la Pandemia.

La derrota electoral no fue por un ajuste económico por el cual perdimos 4 millones de votos, la elección la perdimos por la Pandemia como la mayoría de los gobiernos que atravesaron un proceso electoral en este