“Yo no tengo doble faz. Todo el fin de semana me la pasé leyendo las cosas que escribían y decían los hipócritas y me cansé de recibir el cariño y el afecto de mis compañeros”.

“En la pandemia, por un desliz, por un descuido se organizó una comida en Olivos que no debió haberse organizado. Yo no anduve con vueltas. Dije ésto pasó y no debió pasar, lamento que haya ocurrido. Tengo mucho pesar por lo ocurrido. De ese modo me disculpé ante el pueblo que es ante los únicos que debo una disculpas”.

“Algunos leyeron mis palabras sinceras, honestas, de arrepentimiento, a su modo. Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera”.

“El único responsable soy yo, me hago cargo, doy la cara y me pongo al frente de todo esto”.

“Si alguno piensa que me van a hacer caer por un error que cometí sépanlo: me fortalecen, me generan más fuertes convicciones, aumenta mi compromiso con ustedes. Eso es lo único que logran. Es lo único que consiguen”.

“Yo debí disculparme por una cena que no debió haberse hecho, el único responsable soy yo”.

“Me muevo como un hombre común, me siento un hombre común y a veces no tengo en cuenta que soy el Presidente y debo dar el ejemplo”.

“Fue un error, lo asumí y pedí disculpas”.

“Lo que todos ustedes tienen que saber es que nunca me van a escuchar pedir disculpas porque cerré el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Trabajo”.

“Nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque me arrodillé frente al FMI y endeudé a la Argentina y a generaciones de Argentinos como otros hicieron”.

“En Olivos me encuentro con funcionarios, con gente que me necesita, con amigos y amigas, pero no me encuentro con empresarios a los que les doy ventajas y negocios desde el Estado”.

“Quiero decirles que mis hermanos no se benefician con ninguna venta de empresas propias después de que las autopistas aumentan”.

“Quiero decirles que nunca me voy a tener que disculpar por hacer un negocio con los Parques Eólicos”.

“Quiero decirles que nunca voy a tener que pedir disculpas por haber creado una mesa judicial que persigue a los opositores”.

“Quiero decirles que nunca voy a tener que pedir disculpas por haber hecho que los espías no ingresen más a los tribunales para presionar a los jueces”.

“Quiero decirles que yo voy a renovar mi contrato con ustedes porque quiero, el día que ya no sea Presidente mirarlos a los ojos y que ninguno de ustedes me diga, me abandonaste, me dejaste sin camas, sin respiradores, sin vacunas”.