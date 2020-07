Diputados y senadores de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires fustigaron la falta de diálogo y reuniones por parte del gobierno encabezado por el gobernador Axel Kicillof. Fue durante el encuentro “La democracia y el consenso como antídoto a la crisis“, organizado por la Fundación Magis y moderado por el dirigente radical de Avellaneda, Luis Otero, donde los legisladores denunciaron que a la falta de informes y gestiones de la gobernación, les preocupan ciertas actitudes que consideraron como poco democráticas.

“El gobierno provincial no empezó a gobernar. Porque no puede, porque no sabe o porque acaso estará cómodo con la situación. Pasó mucho para que convocaran a un equipo de expertos, no convocaron a la oposición, no quieren trabajar juntos, no dan informes. De muchas cosas que hacen nos enteramos primero por los medios”, lamentó Maximilano Abad, presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados.

De la misma situación se quejó la senadora Lorena Petrovich: “Sin datos es imposible presentar propuestas para enfrentar la pandemia”.

A la falta de transparencia, en una provincia que no ha estructurado un presupuesto, la diputada Sandra París agregó que el oficialismo se ha manejado con un discurso temerario hacia la población.

“Este gobierno pareciera que no quiere acuerdos. Todo lo hacen vía decreto. Son de corte populista, con rasgos de dictadura. Le meten miedo a la gente, gobiernan desde el temor”, apuntó.

Denunció que en ocasiones les han avisado que en cuestión de 15 días comenzarán reuniones, que posteriormente son postergadas, sin llegar a concretarse.

Acerca de la inseguridad, Walter Lanaro advirtió que los delitos se han disparado pese a las restricciones de circulación debido a la cuarentena, por lo que no solo debe tenerse una mirada sanitaria sobre la crisis.

“No podemos permitir que liberen presos ni que les saquen patrulleros al interior de la provincia. No podemos permitir la rotura de silobolsas. La inseguridad también va a ser un problema si no se atiende la crisis económica”, analizó.

Levantamiento de Cuarentena

Otro de los aspectos que tocaron durante el encuentro fue la ausencia de planes para el levantamiento de la cuarentena en la provincia de Buenos Aires.

Emiliano Reparaz, senador, consideró que pasados más de cien días de aislamiento, el gobierno luce estancado. “Tuvimos tiempo para preparar el sistema sanitario pero hoy parecen presos de su estrategia, no hay un horizonte de hacia dónde nos llevan”, dijo.