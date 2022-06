La diputada nacional del FdT Mónica Litza cargó contra la oposición acusándola de oportunista por el tratamiento de la boleta única. “Saben que su iniciativa es improcedente pero actuaron para la tribuna”, sostuvo.

Sobre el tratamiento de la boleta única forzado por la oposición, la diputada nacional Mónica Litza manifestó que “quizás el consenso político, social e institucional más importante en la historia reciente de nuestro país haya sido el que precedió a la reforma constitucional de 1994. De ese consenso nació la constitución que nos rige. Y también la idea de que las leyes electorales requieren una mayoría agravada. Por eso no son iguales a otras leyes.” explicó Litza.

“Que es una mayoría agravada que pide la Constitución para estos temas?”se preguntó. “Es la expresión institucional de un consenso social político muchísimo más amplio porque para reformar las reglas de juego que rigen la manera en que competimos por el poder es necesario que estemos de acuerdo muchos y no solo algunos.”

Al ser consultada sobre los números obtenidos por la oposición para darle tratamiento al tema, Litza aclaró que “no podemos hacer una reforma electoral con una mayoría circunstancial y lo que la oposición consiguió es simplemente eso”.

“El FdT es la expresión de una mayoría popular y no se puede hacer una reforma del régimen electoral excluyendo a representantes de una mayoría popular. La oposición es consciente que esta reforma no va a ninguna parte porque, precisamente, no tiene consenso y lo que están haciendo es exhibir una mayoría circunstancial y para hacerlo eligieron este tema con la irresponsabilidad de quien sabe que esta propuesta no se va a concretar. No solo no tiene consenso en el congreso sino tampoco en el ejecutivo, que en definitiva es parte del mecanismo institucional de sanción de las leyes”.

“Engañan a su electorado alzándose este día con una victoria efímera a sabiendas de su previsible fracaso. Si fuéramos nosotros nos llamarían “populistas”. Entonces, estimados, ¡les decimos Bienvenidos al populismo!”, finalizó.