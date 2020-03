Ignacio Carpintero es otro de los que está en la mira judicial, mientras sigue la avanzada judicial de propietarios del Polo contra la cúpula industrial. Ante los reiterados reclamos y denuncias de copropietarios por numerosos supuestos hechos delictivos e irregularidades, la Administración y la Comisión Directiva sigue sin dar respuesta alguna. Y le recordaron los denunciados que representan a la totalidad de los propietarios del Parque y no solo al “club de amigos” que lidera Carpintero.

Carpintero, al mejor estilo ‘patrón de estancia’, viene llevando adelante una singular presidencia en el Parque Industrial de Quilmes, con un sinnúmero de denuncias de todo tipo, a la que ahora se le suma una singular forma de premios y castigos mediante el pago de expensas. Resulta que una empresa familiar, ‘La Francesca SA’, a la cual eximió del pago de expensas, a la vez que intimida, aprieta y lleva a juicio a empresarios instalados hace años que se han retrasado en el mismo pago, a la espera de una subdivisión que nunca aparece.

Resulta que ante la enorme deuda de TASAS MUNICIPALES, AYSA Y ARBA acumuladas por la negligente administración llevada a cabo hasta la fecha por el Consejo de Administración y la actual Comisión Directiva del Parque Industrial de Quilmes, con medidas cautelares y embargos trabados por cifras millonarias sobre todo el predio, o la pueril y desfachatada postura adoptada por los integrantes de la Comisión Directiva de sindicar como culpables a “los deudores de expensas”, quienes desde el año 2.015 vienen exigiendo judicialmente rendición de cuentas , se ha descubierto que existen cuatro parcelas con una superficie de aproximadamente de 25.754 m2 que se encuentran exceptuadas de pagar contribuciones y expensas por decisión del Consejo de Administración. Esta excepción es valedera hasta tanto las mencionadas parcelas obtengan las respectivas escrituraciones o se construyan sobre ellas. Estas parcelas se encuentran identificadas como: a) Parcela 5 de la Fracción 1; b) Parcelas 20 y 21 de la Fracción 7 y c) Parcela 10 de la Fracción 9, todas de la Circunscripción Vll.- Las cuatro parcelas fueron adquiridas en el año 2011 por La Francesca S. A. . Consultada una muy conocida BASE DE DATOS COMERCIALES se pudo constatar que la mencionada sociedad fue constituida por Vanesa Mariana Carpintero, Carla Mariela Carpintero, Yanina Pamela Carpintero y Natalia Cecilia Carpintero, siendo el presidente del directorio Ignacio Osvaldo Carpintero y directora titular María Laura Rioseco. No caben dudas de ninguna naturaleza que pertenecen a la familia Carpintero, mandamás del Parque Industrial. Debemos destacar también que las parcelas detalladas en el punto b), es decir las Parcelas 20 y 21 de la Fracción 7 fueron en su oportunidad dadas en pago por una deuda de expensas.- También debemos destacar que la Parcela 10 de la Fracción 9 fue en su oportunidad entregada el 50% de la misma en pago a la empresa constructora por los trabajos de asfalto de calles del Parque.- ¿Existirán otras parcelas también exceptuadas de pagar? ¿O el único privilegiado es Ignacio Osvaldo Carpintero por ser y haber sido presiden-te en los últimos tiempos del Consejo y de la actual Comisión Directiva? Si sacamos la cuenta que hace casi 8 años y 5 meses que las mismas no pagan expensas, aplicando valores aproximadamente actualizados y calculando los intereses punitorios determinados y que se aplican actualmente, la cifra resultante rondaría casi los TRECE MILLONES DE PESOS (casi $13.000.000.-), cifra cercana a la casi totalidad de las ejecuciones judiciales llevadas a cabo por la actual Comisión , con una importante salvedad: Los ejecutados judicialmente se encuentran exigiendo en los Tribunales una RENDICIÓN DE CUENTAS Y DESTINO DADO AL DINERO OBTENIDO DE LAS VENTAS DE PARCELAS DESTINADAS A SOLVENTAR LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE QUE AUN SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE REALIZACIÓN. También debemos destacar que sumadas ambas cifras, no llegan a superar el 10% de la deuda total que pesa sobre el predio del Parque y que actualidad rondaría los 245 millones de pesos.