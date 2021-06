La senadora provincial Lorena Petrovich (JxC) ingresó a tratamiento legislativo un proyecto que impulsa la incorporación de la Lengua de Señas y las aplicaciones de uso para la comunicación de personas con capacidades diferentes en la formación del personal policial de la provincia de Buenos Aires.

“La formación de nuestros policías tiene una omisión que necesitamos salvar y es el aprendizaje de aquellos sistemas y lenguas que permiten comunicarse son personas sordomudas. No puede ser que quienes tienen este impedimento no puedan ejercer sus derechos sin un intérprete, con el que, además, no se cuenta en las comisarías”, sostuvo la Legisladora.

Al finalizar, Petrovich indicó que “Incluir no es solo hacerlo desde un imaginario de palabras. Es hacerlo efectivamente con aquellos grupos que, por algún impedimento, ven todos los días sus derechos vulnerados por estar rodeados de ciudadanos con los que no se pueden comunicar. Es nuestro deber aprender cómo hacerlo. Y en este sentido, al ser las fuerzas de seguridad las primeras involucradas en los pedidos de ayuda, las denuncias y el socorro ante hechos de violencia, son las que primero deben estar preparadas para comunicarse con todos los ciudadanos, porque hay formas y sistemas para hacerlo y hay que formarlos para su manejo”.