Nuevamente, un gran número de empresarios del Parque Industrial de Quilmes volvieron a cuestionar los increíbles gastos y la metodología que viene llevando adelante la cúpula de la entidad, comandada por Ignacio Carpintero, presidente del PIQ junto a su comisión directiva. Nunca hubo respuestas, por lo que ya estàn radicadas varias denuncias en le esfera penal, civil y hasta federal.

“Siguen ausentes las respuestas, pero las vamos a repasar, en una de esas, llega alguna respuesta, ya que ahora seguimos analizando las expensas de Julio, y otra vez nos encontramos con sorpresas”, señala-ron.

Ahí mencionan a la empresa SEGURTRAP S.R.L., con un gasto de 45 mil pesos, en concepto de ‘SEGUIMIENTO PIQ FASE LICITACIÓN’. “¿A qué corresponde ese gasto? ¿Quién lo autorizó? ¿De que licitación se está asesorando a la Administración?”, se preguntan, a la vez que analizaron a la empresa con sorpresa. “Segurtrap SRL no registra empleados, ni impuestos activos, y se encuentra imposibilitada para facturar por estar bloqueada por la AFIP”.

“¿Con qué comprobante justificaron el gasto?, ¿Quién se benefició con el pago de 45 mil pesos?. Siempre sucede lo mismo, con la llegada de una nueva liquidación de expensas, vuelven los interrogantes para la administración y la cuestionada comisión directiva, que nunca responde porque no pueden responder”, sintetizaron:

Jardineros y veredas

La nueva entidad de propietarios y empresarios del Parque Industrial, se pregunta “si es posible gastar 100 mil pesos en un mes cortando el pasto y 30 mil limpiando veredas”.

Honorarios

Entre los honorarios que llegan a los propietarios, aparecen que en el mes perciben sus honorarios por $ 55.900 el letrado Néstor Ciabattoni, y por $ 20.000 la abogada Viviana Guarinos; la nueva entidad se pregunta: “¿Qué servicio prestan en el Parque? Quién autorizó la contratación de esos abogados y cuál es el concepto por el que perciben eso? El denunciado Ciabattoni no puede prestar los servicios necesarios, ¿qué hace falta contratar a otra abogada?”

Prensa

También aparece el pago de 14 mil pesos para un diario. “¿Qué publica ese medio que justifica el pago? ¿Se paga para que el diario oficie de defensor de algunas personas en particular, como ya pasó en el pasado, pero con la plata de todos?

“Con la deuda millonaria que tiene el parque, ¿es necesario que destine recursos para diarios amigos, en lugar de hacerlo para el pago de las deudas?”.