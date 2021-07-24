Lista oficial de Candidatos a Concejales y Consejeros escolares del Frente Avanza Libertad.
LISTA OFICIAL FRENTE AVANZA LIBERTAD
CANDIDATOS A CONCEJALES TITULARES
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1- ALBASETTI CINTIA ESTEFANIA
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2- SILVA RICARDO ALBERTO
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3- VULCANO NANCY GLORIA
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4- OJEDA JORGE WALTER
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5- ARANDA BLANCA ELISA
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6- VILLANUEVA JUAN MANUEL
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7- CHABAN SANDRA PATRICIA
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8- CUEVA CRISTIAN
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9- ORO STELLA MARIS
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10- GLORIOSO NICOLAS
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11- ARANDA NELVA DIVINA
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12- ABAL RICARDO FEDERICO
CANDIDATOS A CONSEJEROS ESCOLARES TITULARES
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1- GARCIA FABIANA
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2- SILVA LIONEL ALBERTO
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3- KOVACEVIC ABRIL