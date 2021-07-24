 Lista oficial de Candidatos a Concejales y Consejeros escolares del Frente Avanza Libertad.

LISTA OFICIAL FRENTE AVANZA LIBERTAD

CANDIDATOS A CONCEJALES TITULARES

1-      ALBASETTI CINTIA ESTEFANIA

2-      SILVA RICARDO ALBERTO

3-      VULCANO NANCY GLORIA

4-      OJEDA JORGE WALTER

5-      ARANDA BLANCA ELISA

6-      VILLANUEVA JUAN MANUEL

7-      CHABAN SANDRA PATRICIA

8-      CUEVA CRISTIAN

9-      ORO STELLA MARIS

10-   GLORIOSO NICOLAS

11-   ARANDA NELVA DIVINA

12-   ABAL RICARDO FEDERICO

CANDIDATOS A CONSEJEROS ESCOLARES TITULARES

1-      GARCIA FABIANA

2-      SILVA LIONEL ALBERTO

3-      KOVACEVIC ABRIL