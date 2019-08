Tras la fuerte devaluación del dólar y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, los docentes bonaerenses le reclaman a la gobernadora, María Eugenia Vidal, medidas para recuperar los salarios en medio de la crisis económica: activación de la cláusula gatillo para actualizaciones mensuales salariales y de asignaciones familiares.

Con las firmas de Suteba, FEB, Udocba, Sadop y Amet, el comunicado reclama la actualización mensual de la cláusula gatillo y de asignaciones familiares. Además, requirieron el aumento de cupos y montos de SAE, inversiones y obras urgentes en infraestructura escolar, y recuperación del poder adquisitivo del salario docente. Mientras que a nivel nacional, solicitaron el incremento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

“La política económica de Macri y Vidal está generando la dramática devaluación de nuestra moneda sufrida esta semana, lo que conlleva un nuevo escenario aún más grave para la supervivencia de los/as trabajadores/as y una grave pérdida en el poder adquisitivo de nuestro salario”, manifestaron.

A lo que agregaron: “Los gremios que integramos el Frente de Unidad Docente Bonaerense exigimos urgente reacción del Gobierno para recuperar el poder adquisitivo del salario docente. Los ajustes trimestrales decididamente no alcanza para cubrir el efecto devastador de la inflación sobre nuestro salario, y los/as chicos/as no pueden alimentarse con el mismo miserable presupuesto asignado a comedores”.

Más adelante, afirmaron que “solicitamos que los Ministerios de Trabajo y Educación convoquen a una Mesa Técnica para poder avanzar en estos temas y que se escuchen nuestras demandas”.

“Que las consecuencias de la crisis económico- financiera provocada por este Gobierno no caigan en las espaldas de los/as trabajadores/as y de los sectores más vulnerables de nuestra población, cuyos hijos/as concurren a las escuelas públicas”, finalizaron.