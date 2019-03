El enojo de Angel

No pasó desapercibido, y mucho menos para el edil quilmeño Angel García. Luego que la diputada nacional la avellanedense Magdalena Sierra felicitara a su par, la quilmeña Mayra Mendoza, por el acto del Día de la Mujer que el peronismo realizó en el Club Inca de San Francisco Solano, el concejal Angel García disparó en Twitter: “Que pena NO HAYAS agradecido a LAS COMPAÑERAS que realmente organizaron la actividad a la que te llevó Mayra, que sólo era invitada a la misma.#HayOtroCamino pero no es aprovechándose del esfuerzo de los demás.”.

Dudas con Gaudio

El posteo de la foto con el diputado bonaerense el macrista Fernando Pérez dio mucho que hablar. Hasta algunos recordaron cuando el ex villordista Roberto Gaudio trabajó fuertemente en la campaña que el ex diputado nacional Francisco De Narvaezle ganó en la Provincia la elección al ex presidente Néstor Kirchner. Por lo que muchos comenzaron a preguntarse a qué juega Gaudio. “¿No estará jugando en contra de CFK?”, dejaron trascender algunos camporistasquilmeños ante la llamativa imagen que publicó el propio Pérez.

Sueño hecho realidad

Finalmente, la obra culmino. En esta oportunidad, la edificación que concluyó el matrimonio conformado por el secretario de Cultura local, Ariel Domene, y la edil Daniela Conversano, está a cientos de kilómetros de Quilmes: En la comarca Sierra Ventana. Puntualmente a metros del Santuario Nuestra Señora de Fátima, frente a Villa Serrana La Gruta. Allí, su edificación moderna de dos plantas tiene una vista impresionante de las sierras y la tranquilidad que el matrimonio eligió para escapar de la furia de la ciudad. Sueño cumplido.