Nuevo timbreo: Martiniano alinea la tropa y pasa lista

El timbreo de CAMBIEMOS del próximo sábado no pasará desapercibido para el gobierno. Aseguran que el vuelco hacía la política se verá reflejado en este nuevo encuentro. El propio intendente Martiniano Molina será quien alinee la tropa y aseguran que se pasará lista a todo el personal político.

Se llevó dos áreas

Fuentes cercanas a este medio confirmaron que la flamante secretaria de Gobierno, Maru Sotolano, se llevó dos áreas de vital importancia para ella: el SAE y la Subsecretaria de Políticas de Género y Familia. Aseguran que la decisión se produce por el seguimiento intenso que Sotolano siempre realizó sobre las áreas a cargo de Viviana Wilchez, hoy con más ganas de irse a Arturo Seguì donde vive que de quedarse en Quilmes, y la incansable Ileana Lingûa. Sobre Sotolano, hay que decir que hay una enorme expectativa en el propio intendente Molina sobre lo que será su gestión. Asimismo, otro en los que cae el optimismo oficial en en ‘Manu’ Buján, nuevo encargado de la Jefatura de Gabinete.

Adiós al Toscanito

El tradicional y conocido vivero de Calchaquí “El Toscanito” bajó sus persianas días atrás. Según informaron allegados a El Suburbano, la decisión es producto a la gran caía de ventas que vienen padeciendo y que se acrecentaron en el último año, y la enorme estructura que ya se hacía in-sostenible mantener. Ante esta situación, los propietarios pusieron en venta algunas parcelas, el local principal, y dos camiones para poder pagar -entre otras- las fuertes deudas impositivas y las indemnizaciones del personal.

En la tele, el hermano de Chomyszin, al que ya apodan “escorpión”

En los últimos días ha habido en varias zonas de Bernal y la Ribera una enorme proliferación de escorpiones. Uno de los voceros oficiales a la hora de hablar con los medios locales y nacionales fue Pablo Chomyszyn, responsable de Fauna de la Comuna, y herma-no del discutido Sergio, encarga-do de Servicios Públicos. “Escorpión” Chomyszin, como ya lo llaman en el gobierno, tuvo una frase llamativa: “(Los escorpiones) estuvieron y van a seguir estando, pero ahora sale más a la luz porque hay mayor respuesta de Defensa Civil y Bomberos, y por-que la gente llama para avisar”.

Baradel encabezó acto local de la CTA de Los Trabajadores

Con la presencia del Secretario General de la CTA de la Provincia Roberto Baradel, se realizó el primer plenario regional con más de 400 trabajadores ocupados y desocupados organizados en de-cenas de organizaciones sindi-cales y sociales. El encuentro tuvo lugar en el Centro de Artes y Oficios “30.000 Sueños Florecen” del Barrio Novak de Quilmes Oeste. Durante más de cinco horas se debatieron los principales temas de la actualidad en distintas comisiones como salud, educación, trabajo, paritaria social, derechos humanos, jubilados y juventud. Sobre el final se anunció una medida de fuerza conjunta a ser debatida en los próximos días por las tres centrales y a consensuar con otros sectores. La propuesta es una movilización masiva desde Quilmes al Cruce Varela en el marco de la llegada del G20 al país.

Ningun Día D

Un amigo de San Isidro que conoce los actores de su ciudad solía decir conociendo a Miguel del Castillo, “si esperas que Miguelito renuncie, espera sentado, Es un cabeza dura, rompe todos los principios de la política porque reniega de ella”. Es un calco de lo que está pasando en estas horas con el titular de la Agencia de Fiscalización de Quilmes. Igualmente, el destino está sellado y el 10 no es un mal número para que ruja algo, y no precisamente el escarmiento.

Eva Ramírez en Red de Mentoras

La ex diputada provincial, Evangelina Ramírez, está súper entusiasmada con la nueva ‘Red de Mentoras’ que tiene a cargo junto a un grupo grande de mujeres de la política. Como señalan en su web (reddementoras.net), “las mujeres a lo largo de la historia hemos conocido numerosas exclusiones políticas a sola causa de nuestro género. A pesar de los cambios positivos, las instituciones, los partidos, y los espacios de poder políticos continúan do-minados por hombres. Así como una vez conquistamos el derecho al voto, recientemente por ley hemos conquistado el derecho a la paridad en las listas electorales. La igualdad numérica es un gran avance, pero no alcanza. Junto con la igualdad numérica en los órganos de representación política, necesitamos otra: la igualdad sustantiva, esa que garantiza la misma capacidad de influencia política y económica para todos los géneros”. Prometen hacer lío.

Abasto y Vox Dei

El Círculo de Legisladores de la Nación que integra, como no podía ser de otra manera, el legendario Angel Leonidas Abasto, le entregó distinciones a la emblemática banda quilmeña Vox Dei. El acto se llevó a cabo en la Cancillería, y hubo numerosos dirigentes quilmeños, como el ex concejal y secretario de Salud, Carlos Rojas.

Serios problemas y falta de pagos en la Clínica Comahue

Obreros y empleados municipales de la Clínica Comahue del barrio San José en Temperley están desesperados, ya que les deben casi tres meses de sueldo y el futuro no pareciera ser tranquilizador. El tema es tan acu-ciante que hasta en la Cámara de Diputados de la Provincia han puesto la mirada, es así que el di-putado Miguel Funes (PJ- FPV), señaló: “Conozco a la mayoría de esos empleados, algunos desde hace mucho tiempo y sé que hace muchísimo tiempo que no co-bran, por eso la vigilia para que los responsables no se lleven lo que quedó adentro”. Aseguran que habrá más novedades en breve. Cabe mencionar que la Clínica Comahue atiende a nume-rosos pacientes quilmeños que viven en el oeste del distrito.