Se realizó la 47° apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, donde el intendente Juan José Mussi encabezó el encuentro legislativo en el que detalló los objetivos de su gestión.

“¿Tenemos problemas con el agua? Sí, los tenemos. Pero en los últimos 4 años nos hicieron el verso, desde Provincia y Nación no nos acompañaron. Ahora asumimos este compromiso para que los berazateguenses tengan una mejor calidad de vida”, afirmó también el Jefe comunal y agregó: “Seguramente vamos a tener respuesta del Gobierno provincial o nacional, pero si no, vamos a dejar de hacer otras cosas para invertir exclusivamente en agua, para que el año que viene el 50% de los problemas sean resueltos”.

Además, destacó que “todo lo que vamos a hacer, va a ser en línea directa con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y el presidente de la Nación, Alberto Fernández”.

A su vez, llamó a la oposición al diálogo: “Berazategui tiene un gobierno peronista que quiere escuchar a todas las fuerzas políticas del distrito. Hago un llamado para que dialoguemos, para que en estos 4 años de gestión nos traigan proyectos, yo mismo les voy a abrir la puerta”.

Juan José Mussi anticipó que “en un momento muy pero muy difícil que está viviendo la Argentina, y del cual formamos parte porque no somos una isla, no se va a caer un solo proyecto de los que venimos haciendo en los últimos años”.

Así, garantizó la continuidad de la Campaña Municipal de Alfabetización, el apoyo a las instituciones, el acompañamiento al comercio local a través de la ampliación del Programa “Góndola Local” y la marca “Hecho en Bera”, la realización de jornadas de trabajo en escuelas y la proyección de 10 Ecopuntos de “Berazategui Recicla” para este año, entre otras políticas públicas. Del mismo modo, anunció las inauguraciones de un nuevo Polideportivo en el barrio San José y San Mauro, y un Centro cultural en Hudson, “La Humanitaria”.

Además, hizo hincapié en que “vamos a combatir los basurales a cielo abierto con toda la energía. Quienes tiran basura en la vía pública deberán tener lo que merecen, porque lo que hacen es un atentado contra la salud”. Y aseguró que “vamos a trabajar en conjunto con la Fiscalía”.

En tanto, en otro pasaje de su discurso, Mussi remarcó: “Colaboramos con la gestión del Hospital porque la nueva administración ha aceptado nuestra ayuda, cosa que antes no pasaba”, y detalló: “Vamos a pintar todo el edificio, por dentro y por fuera. Ya estamos trabajando en la iluminación e hicimos limpieza y parquización. Si bien el Evita Pueblo es de la Provincia, los pacientes son de Berazategui”.

En el mismo sentido, destacó: “En materia de salud municipal, tendremos informatizados todos los servicios que brindamos. Ya comenzamos con el Centro Oftalmológico Municipal ‘San Camilo’, vamos a seguir con el Centro Odontológico, luego con la ‘Sábatto’ y llegaremos a informatizar todas las historias clínicas de los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS)”.

El Jefe comunal también se refirió al Programa “Berazategui 2050”: “Es un plan llevado adelante desde el Municipio, que incorpora a todas las fuerzas vivas de la ciudad para hablar de los grandes temas del distrito, y así proyectar un crecimiento ordenado y planificado en los próximos 30 años”.

A continuación, expresó: “A través de este Programa hemos elaborado un plan maestro del sistema de suministro y distribución de agua potable; y tenemos otro del sistema de efluentes cloacales, que permitirá mejorar el servicio. Además, estamos llevando adelante una planificación territorial, un plan maestro para el saneamiento y la integración urbana del arroyo ‘Las Conchitas’; el desarrollo de un Polo de la alimentación hortícola en la localidad de El Pato, para que genere valor agregado y de trabajo; y un proyecto para la creación de un Parque tecnológico que pondrá a nuestra ciudad como referente en materia de nueva tecnología”.

“Yo no voy a estar, pero quisiera que los jóvenes y mayores del 2050 tengan la posibilidad de un Berazategui ordenado, con un crecimiento como debe ser, con felicidad y grandeza”, agregó.

Finalmente, Juan José Mussi cerró la apertura de sesiones notablemente emocionado: “Estoy en una etapa de la vida en la que cuando un pibe te abraza y te besa, no hay nada más importante. Lo mejor que me pudo pasar fue volver a ser Intendente, porque no hay mayor deseo para mí que dejarle lo mejor a los berazateguenses. Hasta el último día voy a dejar todo por Berazategui”.