El concejal Pablo Alaniz se reunió esta semana con Gabriel y Jorge en Km.26, recorrió San Nicolás con Ángel y visitó a Alejandra en Presidente Sarmiento.

En Km. 26, el referente se encontró con Gabriel y Jorge para charlar sobre los principales problemas del barrio y del municipio: “los varelenses estamos cansados de que los mismos de siempre no hagan nada”, manifestó Jorge.

Al respecto, Alaniz reflexionó: “somos los mismos vecinos los que tenemos en nuestra mano la oportunidad de cambiar Varela. Que cada vez más gente quiera sumarse, como ustedes, significa que lo estamos entendiendo y que lo vamos a hacer realidad”.

Por otro lado, el concejal fue recibido por Ángel en el barrio San Nicolás para mostrarle la calle de su casa, que “figura asfaltada en el municipio, pero no lo está”, contó el vecino.

Por último, Alaniz visitó a Ana en Pista de Trote y a Alejandra en Presidente Sarmiento, quien se mostró muy preocupada por no poder vacunar a su padre: “se están vacunando todos los funcionarios, y yo no conseguí anotar a mi viejo, no lo puedo vacunar” contó.