El dirigente radical Luis Otero participó como moderador de la presentación del flamante libro de Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de la Nación (2015 – 2019) titulado Una gestión con corazón e ideas, la doctrina de seguridad que abrazaron los argentinos. El dirigente avellanedense de Juntos por el Cambio, fue contundente: “No son cuentos, son hechos y acciones en la lucha contra la inseguridad”.

“Dimos vuelta a varios conceptos. Para nosotros es más importante la víctima que el delincuente. Pusimos a la víctima y la sociedad en el centro de nuestras políticas. Justificar un robo, la muerte, un asesino, es la antipolítica. Hay mucha gente de todas las clases que sale a trabajar, a emprender para ganarse la vida”, explicó Bullrich acerca de su gestión.

Recordó que cuando asumieron en 2015, para ejecutar los cambios que querían llevar a cabo, debieron recabar estadísticas, reposicionar a los cuerpos de seguridad en su rol con la gente.

“Humanizamos a los policías, a los miembros de fuerza de seguridad, se generó una relación profunda”, dijo. “Y con los datos pudimos hacer un trabajo serio porque sin estadísticas no se le puede decir a la gente qué está pasando ni se puede marcar un objetivo o marcar una meta a la que se quiere llegar”, agregó.

Entre los números que presentaron Bullrich y su equipo destacaron que Argentina pasó de tener 294 secuestros en 2016 a 44 en 2019, así como constantes operativos de incautación de droga para combatir el narcotráfico.

“El libro queda a disposición de la Argentina, las provincias, la región, para que puedan ver cómo combatimos a las mafias, a los narcos, para ponernos del lado de la gente”, invitó.

En ese sentido Otero, que fue repasando distintos información y procedimientos plasmados en los distintos capítulos del libro, coincidió en el camino que debería seguir la Argentina para no perder en la lucha contra la inseguridad.

“Es un libro que no es cuento: son hechos, acciones, que se desarrollaron durante cuatro años en el gobierno nacional. Un policía respetado cuida mejor a la gente. Esas y otras pautas son que deberíamos seguir en Avellaneda”, expresó.