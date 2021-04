El expresidente Mauricio Macri se reunió en San Isidro con los integrantes de La Territorial, agrupación conformada por una veintena de dirigentes de Juntos por el Cambio de la Provincia de Buenos Aires, para dialogar sobre la situación social, económica y política del conurbano.

Macri, quien se encuentra muy activo desde la presentación de su libro Primer Tiempo el pasado 19 de Marzo, insistió en la importancia de consolidar Juntos por el Cambio en la Provincia y respaldó a La Territorial refiriéndose al grupo como el presente y el futuro en nuestro país. Asimismo, hizo referencia a que lo mejor que dejó su gestión fueron dirigentes valiosos y con experiencia como los de La Territorial.

Durante la reunión, el ex Ministro de Educación de la Nación y actual candidato a intendente por La Matanza, Alejandro Finocchiario, afirmó “estamos comprometidos con nuestra Provincia. Queremos seguir sumando a Juntos por el Cambio”.

“La prioridad de Juntos por el Cambio ha sido clara desde el inicio de la pandemia: tender puentes de diálogo y trabajo en conjunto por la salud y la economía, no creemos en la falsa disyuntiva de que es una o la otra. Lamentablemente el Gobierno ha estado muy cerrado, no hay escucha ni un interés por unificar una estrategia consensuada. Ahora frente a nuestra decisión de no alertar un nuevo cierre de la economía en una Argentina que ya no resiste, hablan de oportunismo. El único oportunismo es la vacunación VIP, robándole las vacunas a quienes más las necesitan”, señaló el diputado y actual vicepresidente del bloque JXC, Alex Campbell.

Pero lo peor iba a suceder minutes después. Tras la reunión se conoció que el diputado nacional Alex Campell era positivo de COVID – 19. Situación por la cual los asistentes fueron asilados por precaución según lo exige el protocolo sanitario.