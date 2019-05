Avanzan los trabajos de refacción y puesta en valor en los 42 centros de atención primaria de la salud de Quilmes. “Estamos reparando todas las unidades sanitarias, no solo las que están dentro de la Red AMBA, porque todas requieren trabajos de infraestructura. El desafío es enorme porque venimos de décadas de abandono, pero tenemos un intendente que entiende que la salud es prioridad y redobla esfuerzos para ofrecer atención de calidad a todos los quilmeños”, sostuvo el secretario de Salud, Miguel Maiztegui.

Hay 29 CAPS que están incluidos dentro de la Red AMBA, el mayor programa de salud de la historia de Buenos Aires, y en los otros 13 se realizan obras de infraestructura con fondos municipales para solucionar problemas que llevan años y brindar una mejor atención sanitaria a los vecinos que no son afectados por las obras y en ningún caso se quedan sin atención.

Los trabajos están muy avanzados en el centro de salud Elías Tanus (Quilmes Oeste) y continúan en Monteverde (San Francisco Solano), Los Fresnos (Quilmes Oeste) y Bernal Oeste (Alem Nº 1965).

Quilmes es parte de la avanzada de la Red AMBA, uno de los pilares para la transformación de la atención primaria de la salud en la provincia, que garantizará que los quilmeños tengan una sala a no más de 15 minutos de su casa. Este programa que impulsa la propia gobernadora María Eugenia Vidal promueve mejoras en varias dimensiones: recursos humanos, modelo de gestión, infraestructura y tecnología. En la ciudad el intendente Martiniano Molina ya encabezó la apertura del CAPS 2 de Abril en Ezpeleta Oeste y del Dr. René Favaloro en Quilmes Este.