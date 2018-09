Según trascendió estas últimas horas, el clima no sería el mejor en la Agencia de fiscalización y Control Comunal. Es conocido que a los integrantes de la Agencia ya no los convocan a los timbreos, inauguraciones o actos públicos.

En torno a lo antedicho, también se ha conocido en las últimas horas que una gran parte de los empleados, en su mayoría de planta permanente, están pidiendo que remuevan de su cargo a la Directora de Faltas, Luciana Belen Carlos, por malos tratos y amenazas reiteradas. Según manifiestan, el modus operandi es la quita de horas extras a los empleados de planta, y la baja del contrato a quienes están bajo dicha modalidad, sino hacen lo que ella pide. El tema ya esta en manos de la Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral Dependiente del Ministerio de Trabajo y en los abogados del Sindicato de trabajadores municipales y ATE. Esto no es todo, ya que según dicen dicha funcionaria (a modo de protección) habría manifestado ante el titular de la Agencia, Don Miguel del Castillo, que su superior, Marcelo Atis, tiene muy malos tratos, en especial hacia las mujeres, lo cual produjo un quiebre en la relación laboral de dicho sector de la Agencia. Según llego a estos medios la acusación a este último fue fuerte. Por otro lado también se conoció que el sanisidrense Atis, quien se desempeña como Subsecretario de Faltas, estuvo dos semanas sin ir a trabajar por diferencias con Del Castillo. cabe recordar que Atis ya fue denunciado en 2010 por los trabajadores del Hospital Francés, donde ejercía como director Administrativo, por la persecución a trabajadores y el desguace del hospital. Esta vez la historia se repite, pero acá…