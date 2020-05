Los trabajadores del personal civil de las fuerzas armadas que prestan servicio en el Area material Quilmes, se encuentran en estado de alerta y movilización, respaldados por el gremio ATE Quilmes, ya que el jefe de área -como atestiguan empleados-, comodoro Oscar García Olalla, los instiga a través de comunicados internos o llamadas personales para presentarse a trabajar e incumplir la cuarentena, cabe recordar que nuestro distrito es uno de los más castigados y con más contagios de Covid19.

Sobre este punto, el secretario general de ATE Quilmes, Claudio Arévalo, informó que “desde nuestra organización sindical no vamos a permitir que se exponga a nuestros compañeros y compañeras debido a que las tareas que realizan no son esenciales, por lo tanto no deben presentarse en el lugar de trabajo”.

Informaron además que ATE Quilmes ya se encuentra en Estado de alerta y movilización por lo cual no descartamos movilizar a las puertas de la “IMPA” si no cesan con esta actitud que pone en riesgo la salud de trabajadores, trabajadoras y sus familias.