En declaraciones radiales, el diputado Facundo Manes habló sobre el protagonismo que deberá tomar la Unión Cívica Radical en las elecciones presidenciales y pidió ampliar Juntos Por el Cambio, haciendo referencia al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el ex mandatario de Salta Juan Manuel Urtubey.

"Toda la gente que quiera incorporarse a la coalición opositora es bienvenida, si son honestas y quieren un país moderno. Tenemos que ampliar la coalición, sería bárbaro que vengan (N- de la R.: en referencia al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el ex mandatario de Salta Juan Manuel Urtubey), hay que construir una gran coalición opositora al kirchnerismo", expresó en diálogo con radio La Red.

En relación a Schiaretti y Urtubey, Manes puso como ejemplo la incorporación de Miguel Ángel Pichetto, quien durante años fue jefe de bancada del Senado del peronismo, como compañero de fórmula de Mauricio Macri para las elecciones de 2019 y que hoy sigue formando parte de la coalición opositora con su espacio Encuentro Republicano Federal. "Eso se tiene que hacer con otros sectores, Schiaretti tiene gestión, tiene mucho prestigio, sería bienvenido en la coalición, pero hay que ampliarla como hizo Macri con Pichetto. Hay que ver si quiere él", manifestó respecto al mandatario cordobés.

Y en referencia a Javier Milei, señaló que “el límite es la gente que no quiere el sistema, que no quiere progresar, que no quiere la convivencia, el límite es la falta de sensatez". Y agregó: "No podemos para ganar una elección poner a todo el mundo".

asimismo, Manes remarcó que el radicalismo no tiene que ir detrás del PRO y cuestionó: "Hay halcones en la coalición opositora que piensan que hay que ir con un tanque pasando por arriba a todos los que no opinan igual, creo que no se puede transformar a la Argentina así".

Y disparó: "Los moderados tienen slogans vacíos, usan mucha publicidad oficial pero no representan el cambio, sino el sistema que hay que cambiar".