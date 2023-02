No es la primera vez que dice lo que piensa.

El boina blanca Facundo Manes, diputado nacional, no se cayó nada y disparó contra el PRO.

En declaraciones radiales, el dirigente radical convocó a la sociedad a "confiar" en lo que él denominó "el nuevo radicalismo".

"Los partidos no tienen el derecho divino a buscar el poder si no se renuevan, si no suman gente, si no le hablan a los sectores populares. Nuestro espacio se ha renovado, entendió que puede convocar a una mayoría social para convocar a sectores que no nos votaban. El radicalismo puede ganar una elección para transformar la Argentina", dijo Manes. Y puso como ejemplo el caso de la interna en La Pampa, donde el candidato de la UCR le ganó al candidato PRO: "Lo de La Pampa da esperanzas, más allá de los aparatos políticos obscenos, cuando la gente ve dirigentes nuevos, aunque tenga dos escarbadientes le da su voto de confianza", deslizó.

Asimismo, aseguró que el espacio será opción en las PASO, aunque recurrió al típico latiguillo político al señalar que "no es momento de candidaturas, es momento de escuchar a la sociedad y convocar a los sectores desencantados" porque "ya probamos por un lado y por el otro, la sociedad requiere de un radicalismo que no sea furgón de cola de nadie".

"Tengo una invisibilidad mediática notoria; lo vi en la campaña de 2021: si nos veían había tendencia a votarnos porque éramos nuevos, honestos, dejamos nuestra profesión para la política y los medios me llamaban y me dejaron de llamar, pero no importa porque lo que viene es de abajo para arriba, del interior a la capital", aseveró.

En tanto, al ser consultado por el comunicado que emitió Juntos sobre "la bomba económica" del gobierno de Alberto Fernández, el legislador radical ratificó que el Frente de Todos "está dejando crecer una bomba económica, social y educativa, aumentan los costos que tendremos que asumir todos los argentinos; pero los que quieren que esto explote para que el peronismo 'pague', según ellos, no se dan cuenta que las crisis las pagamos todos; pensar que las crisis ordenan es un riesgo enorme".

"El resultado de La Pampa da la razón a lo que decimos, que hay un nuevo radicalismo, con legítimas ambiciones y queremos estar en igualdad de condiciones con el PRO".

"Si Juntos por el Cambio sigue en esta telenovela de candidaturas, sobre todo del PRO, va a sostener a su electorado histórico y en lugar de ampliar, se va a achicar la coalición; la novela interna pone en riesgo la victoria", finalizó.