A través de una iniciativa de la Municipalidad de Berazategui, junto a la Fundación española Elena Barraquer, se llevó a cabo una maratón de cirugías de cataratas gratuitas donde fueron operados 496 vecinos y vecinas. El intendente Juan José Mussi participó de la última jornada de intervenciones que se realizaron durante cuatro días en el Centro Oftalmológico Municipal San Camilo.

Luego de presenciar las operaciones, Mussi dijo: "Hoy podemos decir que es un día de fiesta para Berazategui. Es un motivo legítimo de orgullo tener a la fundación con nosotros. En nombre del Municipio muchas gracias, valoramos mucho que hayan estado aquí".

En tanto, la presidenta de la fundación, Elena Barraquer -que viajó exclusivamente a la Argentina por esta actividad-, destacó: "Este Centro Oftalmológico Municipal es fantástico y espero que esta haya sido la primera de muchas misiones que realicemos aquí porque cuenta con las instalaciones necesarias".

P or su parte, el jefe del Equipo Quirúrgico y vecino de Berazategui, Gerardo Valvecchia, señaló: "Operar a un paciente de cataratas es muy costoso y gracias a la fundación y el Municipio se logró hacer una maratón de estas características".

A su vez, uno de los vecinos operados, Roberto Ruiz, afirmó: "Tengo 74 años y la verdad que vine con miedo pero acá me encontré con un grupo humano bárbaro que me trató muy bien. Me operaron de los dos ojos y hoy veo mejor".

La fundación Elena Barraquer brindó los insumos ya que es una organización que lucha contra la ceguera por cataratas en todo el mundo. En este caso, la maratón estuvo dirigida a vecinos y vecinas de Berazategui mayores de 60 años sin obra social que fueron detectados en varias jornadas realizadas por la Secretaría de Salud Pública e Higiene de la Municipalidad de Berazategui en los diferentes barrios del distrito.

Acompañaron también: el secretario de Salud Pública e Higiene, Pablo Costa; la titular de la Secretaría Privada, María Del Carmen Flores; la secretaria de Desarrollo Social y Comunitario, Recreación y Deportes, María Laura Lacava; y la subsecretaria de Salud, Luciana Soto.