La gobernado ra bonaerense, María Eugenia Vidal, afirmó este mièrcoles en Quilmes junto al intendente Martiniano Mlina, que “queremos seguir por este camino” y convocó a los bonaerenses a votar “para adelante” en las PASO del próximo domingo; se trató de una suerte de cierre de campaña a horas del inicio de la veda electoral.

“Para atrás, no”, indicó la mandataria durante un acto con adultos mayores y jubilados realizado en el club El Porvenir de Quilmes.

Vidal se dirigió a más de mil adultos mayores en un acto al que también asistieron el vicegobernador de la Provincia, Daniel Salvador; el jefe de campaña de Vidal y jefe de Gabinete de la Provincia, Federico Salvai; el subsecretario de Asuntos Municipales bonaerense y precandidato a diputado provincial, Alex Campbell; los precandidatos a diputados nacionales Cristian Ritondo, María Luján Rey, Miguel Bazze, Silvia Lospennato y Waldo Wolff; el Secretario General de la Provincia de Buenos Aires, Fabián Perechodnik; la diputada nacional Graciela Ocaña; el intendente local Martiniano Molina, entre otros funcionarios provinciales y candidatos de Juntos por el Cambio.

Según Vidal, “todo lo que en la vida vale la pena, cuesta. Ustedes lo saben mejor que nadie. Cuando empezamos a trabajar juntos en 2015, arrancamos por los cimientos, por lo profundo, con el corazón, porque queremos a la Provincia y la queremos de pie”.

“Queremos seguir por este camino. Queremos hacer más porque sabemos que nos merecemos más. Este próximo domingo les pido que vayan a votar, ustedes también tienen que hacer oír su voz. Esa voz que nos acompañó en 2015 y 2017, esa voz de quien ha recorrido un largo camino y sabe que no hay atajo que valga”, agregó.

La gobernadora dijo que “puede que haya que remar mucho más, pero este es el camino porque es el camino del esfuerzo, del mérito, de arremangarse y salir adelante. Con esa sabiduría que les dio la vida, que no se enseña en ninguna escuela, que se aprende cuando tenés años en la espalda”.

“Para atrás no, para adelante. Para adelante y para adelante. Vamos que podemos, vamos que se puede, una y otra vez a lo largo de la vida. Porque ustedes pudieron, vamos a poder de nuevo: con ganas, alegría, sonrisas”, subrayó Vidal.

Salvador

Por su parte, el vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, sostuvo que “la Argentina no es la misma que de hace 4 años, hoy no hay impunidad porque estamos cambiando. Ya no es la Argentina que estaba aislada del mundo, que solo estaba asociada a Venezuela. La Provincia no es la misma tampoco, no es la que estaba desabastecida. Hoy la Provincia se está poniendo de pie de la mano de María Eugenia Vidal. Es una provincia transparente, honesta, con obra pública. Este gobierno quiere trabajar para el presente y para el futuro: es esto lo que hoy tenemos que defender el próximo domingo, e ir a votar por un país limpio y transparente”

Molina

Martiniano Molina, intendente de Quilmes, afirmó que “en el 2015 los quilmeños nos animamos a cambiar y a transformar esa realidad que tanto nos dolía. Nos animamos a dejar atrás ese Estado que nos había abandonado. El desafío que tenemos es seguir por este camino para profundizar este gran trabajo que venimos haciendo todos juntos, los vecinos de Quilmes, los bonaerenses y todos los argentinos. No vamos a aflojar, estamos más unidos que nunca. Estamos trabajando para que esta transformación continúe y no volver atrás”.

Ocaña

La diputada nacional Graciela Ocaña aseguró que “este cambio que ha empezado tiene que continuar, acompañen con su voto. En nuestra provincia, un voto decide la elección. Un voto menos, quedarse en la casa, significa que vuelva el pasado. Vayan a votar, lleven a sus nietos, a sus hijos. El domingo, boleta completa de Juntos por el Cambio”