La diputada nacional María Sotolano, participó ayer de la extensa sesión en la Cámara baja, en la que se le dio media sanción al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Sobre los detalles de esa importante sesión, la quilmeña expresó: "Fue una jornada difícil y tensa donde la oposición sostuvo una gran templanza para mantener la unidad y aprobar el endeudamiento que permitirá a la Argentina no caer en default. No acompañamos un plan económico. Sólo autorizamos al gobierno a tomar deuda y cancelar la que ya tenía".

"Hay que destacar -sagregó las legisladora nacional quilmeña. que la aprobación se logró con los votos aportados por la oposición. El Gobierno nunca tuvo lo votos propios suficientes. El fFente de Todos no logró votar unánimemente y La Cámpora hizo un show deplorable. Máximo Kirchner bajó al recinto sólo para votar por la negativa, avalando un golpe político institucional sin precedentes a su propio Gobierno. Lo qué pasó ayer en las proximidades del Congreso, fue una vergüenza., expreso mi más profunda solidaridad con los policías heridos en tan repudiable episodio. Nuestra sociedad política está llegando a un lugar muy complejo".

"Si no logramos recomponer el camino institucional y político que devuelva confianza y previsibilidad a los argentinos, estamos frente a un problema. De esta inestabilidad sólo se benefician unos pocos y a corto plazo", concluyó Sotolano.