Más allá de la coyuntura actual, en la ciudad de Ezpeleta, el ex intendente Martiniano Molina, habló del 2023. Y consultado sobre sus aspiraciones para volver a la intendencia ese año, el ex Jefe Comunal no dudó en responder: “Sí, queremos regresar en 2023 para completar todo lo que nos quedó pendiente en la anterior gestión, y lo que en la actualidad no se está resolviendo”.

Consultado por Roberto Carrigall, Molina fue más allá y sostuvo que “el único adversario a vencer es el kirchnerismo y La Cámpora. Después del 12 estaremos todos juntos en este espacio para volver a ser protagonistas de la historia del pais, ya sea en los ámbitos provinciales, como municipales”.