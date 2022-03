El gobernador Axel Kicillof inauguró el 150° período de sesiones ordinarias de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, con un discurso que promedió las tres horas de extensión. Con duras críticas a la gestión de María Eugenia Vidal, desataron una catarata de críticas del arco opositor.

“Kicillof describe una Provincia que desconocemos”, tuiteó el diputado provincial por la Tercera Sección Electoral, Martiniano Molina.

El ex intendente quilmeño fue consultado sobre los puntos que destacó el actual gobernador y sobre el particular dijo: “Fue un discurso plagado de imprecisiones y cargado de resentimientos. Decir que las pésimas condiciones en las que actualmente viven millones de bonaerenses es consecuencia de la gestión anterior, es de un nivel de irresponsabilidad y de desinformación sin precedentes. El que haya omitido hacer referencia a la deficiente gobernación de Scioli, no borra la realidad que en los últimos dos años de esa gestión, la Provincia no tenía fondos para pagarle a sus empleados. Vidal recibió un distrito quebrado y ahora resulta que es la única culpable de que el 70% de los jóvenes bonaerenses sean pobres”.

Sobre el “Plan” que el Gobierno de Kicillof piensa ejecutar en el tiempo que le resta, Martiniano afirmó: “El gobernador describe una Provincia que desconocemos, lo que plantea para el futuro es una serie de promesas que venimos escuchando desde hace treinta años y que jamás se concretan y la gente se lo hizo saber en noviembre en las urnas. Kicillof sigue insistiendo en sostener un relato que se destruye cuando choca contra la realidad de los vecinos. Plantear planes a seis años, es dejar en evidencia que la única aspiración que tiene es su reelección. La inseguridad en la Provincia sucede ahora; las consecuencias de haber tenido las escuelas cerradas casi dos años, suceden ahora; la falta de trabajo y tener a más de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza, necesita de soluciones ahora. Es momento de dejar de estar todo el tiempo en campaña política y de una vez comenzar a trabajar para los vecinos”.