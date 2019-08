Con candidatos de ‘Juntos por el Cambio’ y más de quinientos militantes, el intendente de Quilmes Martiniano Molina dialogó con vecinos en la zona de Solano, en el límite de Almirante Brown, Varela y Quilmes: “Seguimos en las calles dialogando con los vecinos, con la gente, escuchándolos y recordándoles que su participación hoy más que nunca es necesaria si queremos seguir trabajando por la Argentina que soñamos. Hay que votar para que otros no decidan por nosotros”, destacó el intendente quilmeño, Martiniano Molina.

El jefe comunal quilmeño, quien también es precandidato a la reelección por su distrito, lideró el recorrido este sàbado acompañado por Carlos Javier Regazzoni, concejal y precandidato a intendente de Almirante Brown, Pablo Alaniz, el joven que busca conquistar la intendencia de Florencio Varela y Camila Crescimbeni, candidata a diputada y referente de la juventud del partido.

En este nuevo recorrido, más de un centenar de funcionarios e integrantes del equipo local de Juntos por el Cambio, entre quienes destacó el diputado provincial por Quilmes, Guillermo Sánchez Sterli, acompañaron a Molina y recibieron el aliento para seguir trabajando por un Quilmes mejor.

“Estamos convencidos de que la gente no quiere volver atrás. Sabemos que todavía falta, pero vamos por el camino correcto. Tenemos que seguir trabajando, comprometidos, como hasta ahora, porque aún hay mucho por hacer”, expresó Molina junto a su equipo.

Molina afirmó que “no vamos a volver a la vieja política que dejó las escuelas y hospitales destruidos, que no garantizaba la vialidad, con la que no veíamos a dónde se iban los fondos para las obras, que no daba la batalla contra la corrupción, contra los narcos”, al tiempo que sostuvo, “nuestra gestión la vemos todas las semanas caminado las calles; nuestro compromiso de estar presentes se mantiene y seguirá”.

En Quilmes continúa desplegado el equipo de campaña de Juntos por el Cambio, de cara a la jornada electoral del 11 de agosto (PASO) en las cuales se definirán los candidatos a las venideras elecciones del 27 de octubre.