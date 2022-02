Tras conocerse el acercamiento de Leonardo Cositorto, fundador de Generación ZOE, a un sector de Cambiemos en las pasadas elecciones legislativas, el diputado provincial y ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina, no dudó en desmentir su acercamiento al controvertido empresario que es investigado por la PROCELAC, la Comisión Nacional de Valores, entre otras instituciones y organizaciones gubernamentales por el presunto delito de estafa piramidal. Sin dudarlo, Molina descarto tener relación alguna con Cositorto tras las imágenes que se conocieron en las últimas horas en las que se ve al investigado empresario en una actividad del PRO de la que también participó el ex Intendente quilmeño.