En plena crisis, con la disparada del dólar y la catarata de críticas que recayeron sobre la Gestión nacional, el intendente Martiniano Molina no dudó en salir a bancar al gobierno que encabeza el presidente Mauricio Macri. “Yo lo banco” señalaba la frase que acompañaba la imagen del Jefe de Estado cargada en sus redes sociales en plena euforia verde. Horas después, invitó a la comunidad a ser parte de la “transformación”, y con un fuerte discurso enumeró las obras que se realizan en el distrito con el aporte de los gobiernos Nacional y Provincial.

Todos estaban atentos. Y el mensaje no pasó desapercibido. Principalmente, cuando Macri atraviesa el peor momento de gestión, Molina, se sumó como un militante más de CAMBIEMOS a defender las políticas instrumentadas en estos últimos dos años y ocho meses, y de la que tantas obras recayeron en el distrito.

El mensaje fue claro, y estuvo dirigido a propios y extraños. También a los vecinos que se acercaron a participar del aniversario de Bernal, el domingo pasado. Allí, el jefe comunal no dudó en invitar a la comunidad a ser parte de la “transformación”, palabra que es usada por el mandatario para establecer el antes y lo hecho desde su llegada al sillón de Alberdi al 500.

“Nuestro país necesita hoy más que nunca la fuerza, la entereza, para sostener esta democracia, esto que tanto nos costó. Pese a las dificultades, que son muchas, este es el camino. Ustedes lo saben muy bien porque cuando llegamos aquí encontramos un Bernal abandonado y hoy ya se ven los cambios”, indicó Molina en clara referencia al bajo vías de Espora. Obra que se suma a la renovación de las avenidas Calchaquí, Mosconi, los tres pasos bajo nivel, las nuevas estaciones ferroviarias, el Metrobus, entre otras de importancia ejecutadas en el distrito.

Avanzar con palos a sus antecesores

Al referirse a las formas adoptadas por el gobierno central, Molina no dudó en marcar nuevamente las diferencias, señaló que “para nosotros es normal dar la cara, hacernos presente, no mentir, no decir que la Argentina había menos pobreza que en Alemania”. Y sin dudar agregó: “Apoyemos a nuestro Presidente y a su equipo en este momento difícil que hay que ser más fuertes que nunca, avanzando hacia la transformación del país. Los convoco a seguir trabajando por esa transformación a seguir con toda esa fortaleza, necesitamos el apoyo de ustedes necesitamos continuar adelante necesitamos que la Justicia actúe y que de una vez por todas ese dinero que se robaron vuelva a ustedes”.

Asimismo, el Jefe Comunal aseguró que “este país, con muchísima potencialidad, quiere avanzar y transformar estos años que fueron tan difíciles”. Y recordó que “cuando llegamos encontramos obras que nos habían dicho que se iban a hacer y nunca se hicieron. Sin embargo, con trabajo, con humildad y con el apoyo de ustedes llevamos adelante esta transformación que se va viendo y que necesita de muchísimo más compromiso”.

Estas palabras tienen un correlato, cuando dìas atràs también aseguraba: “Venimos a reafirmar nuestro compromiso de trabajo, transparencia, obras, dar siempre la cara y poner al Estado al servicio de la gente y no de ambiciones personales”.

“Esta transformación no va a detenerse porque ya se está viendo en las calles, en los pavimentos, en las cloacas, en el transporte, en la inclusión para barrios olvidados. Acá el dinero no se va en bolsos, se ve en ladrillos y en obras”, agregó.

Sincronicity

Casi en la misma sintonía , su par lanusense Néstor Grindetti, también salió a bancar al presidente Mauricio Macri. Más allá de sumarse en las redes sociales al hashtag #MacriYoTeBanco, el jefe comunal de Lanús afirmó: “Sabemos que estos son momentos complicados y es donde más se necesita la presencia del Estado municipal al lado de la gente”, frase que no pasó desapercibida durante la inauguración de la nueva sede de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Con estos actos, y las sucesivas actividades sociales encaradas por los jefes comunales de Cambiemos en las horas posteriores, tanto Molina como Grindetti se ponen al hombro el “aguante” en tiempos difíciles en los populosos distritos que gobbiernan, donde las necesidades están a flor de piel. Con la esperanza de que la “transformación” que es encarada comience a florecer en todos los aspectos de la sociedad.

“Queridos argentinos, les hablo desde el corazón, con la verdad, como siempre lo hice y con la convicción de que si seguimos adelante vamos llegar a esa Argentina que soñamos hace mucho, mucho tiempo”, afirmó el tuit del Presidente retuiteado segundos después de brindar su discurso por Molina.