El diputado provincial de Juntos, Martiniano Molina, caminó por el centro de Bernal junto a Martín Redrado, donde conversaron con vecinos y comerciantes sobre "las problemáticas que los preocupan".

Informaron que "los casos de inseguridad y la crisis económica derivada del alto nivel de inflación", fueron los temas centrales. "En cada recorrido por los distintos barrios de la ciudad, la inseguridad y el aumento de la cantidad de jóvenes con consumo problemático de sustancias, es verdaderamente preocupante. Necesitamos tomar decisiones políticas, que la actual gestión no toma, para diseñar un plan de seguridad y volver a actuar coordinadamente con la Provincia y la Nación para hacerle frente a estos temas que hoy le quitan el sueño a miles de vecinos", dijo Molina.

El economista fue consultado sobre la posibilidad de la dolarización de la economía argentina, a lo que Redrado fue terminante: “Dolarizar significa devaluar un 1000%. No hay soluciones mágicas, debemos procurar soluciones integrales. La clave para bajar la inflación es tener un Estado que no gaste más de lo que tiene, para llegar a eso se precisa un conjunto de leyes que ayuden a ordenar la economía y que la política no gaste la cantidad de dinero que actualmente gasta. Argentina puede funcionar perfectamente con ocho ministerios y con legislaturas unicamerales en las provincias. La salida no es la dolarización".