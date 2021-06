María Sotolano, actual concejal de Juntos por el Cambio Quilmes, estuvo presente en el plenario que se realizó en Vicente López junto al intendente y presidente del PRO, Jorge Macri. En la ocasión Sotolano opinó sobre la interna del principal espacio opositor: “Horacio Rodríguez Larreta, definió que su candidato por la provincia de Buenos Aires sea alguien de la ciudad, en tanto que Jorge Macri, sigue sosteniendo que el candidato tiene que surgir de la propia estructura de la provincia respetando también a los otros partidos que integran la coalición de Juntos por el Cambio, yo como legisladora quilmeña y parte del armado de la Tercera Sección Electoral, sostengo que lo que se define en la PASO es mucho más que un ‘nombre o un cargo’, lo que se define es un proyecto de partido político y de provincia”, afirmó. “Los vecinos esperan mucho más de nuestro espacio, esperan que nos unamos para derrotar al kirchnerismo, pero también es claro que los que conformamos la coalición opositora en la provincia de Buenos Aires no estamos de acuerdo con que el candidato de la unidad sea designado desde la ciudad, mucho menos cuando tenemos suficiente estructura política para poder aportar varios candidatos bonaerenses para representar a los vecinos de la provincia”.

“En lo particular trabajo para que Jorge Macri sea Gobernador, es el que mejor conoce la provincia, Jorge está haciendo muchos esfuerzos para que tengamos un consenso en nuestro espacio y podamos trabajar con una propuesta unificada en la provincia y en los distritos, esperemos que se logre, sino saldremos a competir y llevarle una propuesta diferente al bonaerense”. La quilmeña agregó: “La gente está atravesando problemas estructurales en la provincia de Buenos Aires, especialmente en la tercera sección electoral y no veo que alguien con la lógica de la ciudad, entienda cabalmente lo que necesitamos los bonaerenses. El contexto de la provincia es muy complejo, por eso apuesto a la construcción de un proyecto que nos diferencie, que tenga identidad propia y, como objetivo final, mejorarle la vida a los vecinos”.

Con respecto a la tercera sección, la edil resalto: “Sin dudas la tercera es una de las secciones más difíciles para nuestro espacio, el desafío es mejorar nuestra propuesta y representar a más bonaerenses de los 19 distritos de la sección, es un gran desafío pero los que recorremos cada distrito escuchamos que hay mucho enojo con el gobierno actual, no sólo se nota más pobreza, más desempleo, sino que se sienten defraudados y que nada de lo que les prometieron se cumplió, por el contrario, están cada día peor”.

Con respecto al espacio de Juntos por el Cambio en la sección, manifestó: “La política es saber representar a más personas detrás de un mensaje, evidentemente a través de nuestra historia no hemos sabido representar bien lo que el bonaerense de esta sección tan compleja necesita, y esa es la clave que tendremos en esta elección, por eso es tan importante la unidad, no podemos permitirnos fraccionar voluntades que terminen en caminos individuales, ponemos en riesgo cientos de concejales y diputados que necesitamos trabajar juntos hoy y todos los días hasta el 2023 para resolverle la vida a los vecinos de cada distrito de la sección, siento que las mismas formulas no nos llevaron a mejores resultados, es momento de empezar a discutir mejores propuestas, juntos”.

La trama del armado de las listas también se replica en cada distrito. Sobre la situación puntual de Quilmes, María Sotolano expresó: “En toda la dirigencia local de Juntos por el Cambio, entendemos que nuestra adversaria es Mayra Mendoza y todo el proyecto político que ella representa. Si bien nuestra coalición opositora local la conforman varios integrantes que responden a espacios y referentes políticos diferentes en la provincia, la unidad se trabaja apuntando a poner fin al gobierno de Mayra Mendoza y de La Cámpora. Si el partido define que habrá PASO, iremos a internas, no está mal y estamos preparados, todos estamos en diálogo permanente y sabemos que esta elección es importante, pero más aún lo es el 23”.

Con respecto a Martiniano Molina, la concejal quilmeña expreso lo siguiente: “Martiniano será candidato a diputado seguramente y está perfecto porque fue un ex intendente que se fue con un gran caudal de votos, Quilmes se ordenará en función de lo que defina la provincia y a partir de allí, la carrera al 23 establecerá una estrategia en la que todos los espacios serán parte, esa es la madre de todas las batallas, y todos los que formamos parte de Juntos por el Cambio en Quilmes lo tenemos más que claro, nuestra adversaria es Mayra Mendoza”.

Para concluir María Sotolano habló de lo que percibe en las recorridas locales hablando con los vecinos sobre la valoración del gobierno de la actual intendente: “Los vecinos quilmeños sienten que retrocedieron, se sienten solos, inseguros, angustiados. No hay una gestión presente, hay un grupo de la Cámpora que milita y no gobierna, no administran las necesidades de los vecinos, mucho menos de los comerciantes que son los más castigados por la pandemia”: