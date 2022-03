El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, encabezó el acto de entrega de más de 1.600 certificados correspondientes a los 25 cursos y talleres gratuitos dictados en el segundo cuatrimestre de 2021 por la Secretaría de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del Municipio. Se desarrollaron en forma virtual debido al contexto de pandemia. El acto tuvo lugar en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo (calle 148 y 18), con la presencia de los egresados, sus familiares y profesores.

Durante el emotivo acto, el intendente Mussi destacó: "Fueron 1.660 los vecinos y vecinas que se sumaron a estos cursos y que hoy están recibiendo sus certificados. Por eso quería venir a saludarlos, felicitarlos y, sobre todo, agradecerles. Porque nosotros podemos poner al alcance de la comunidad todas estas propuestas de manera gratuita, pero si después nadie se anota, no sirve de nada. Sin embargo, siguen inscribiéndose año tras año. Y eso es lo queremos desde el Municipio, más allá de si lo hacen como una salida laboral o porque les gusta, siempre es bueno capacitarse para crecer y mejorarse uno mismo".

Dado el contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, los cursos se dictaron en la modalidad virtual con clases en vivo -a través de redes sociales- y mediante videos tutoriales producidos por los profesores. Algunos de los 25 cursos y talleres que se brindaron fueron: Gastronomía, Belleza de manos, Maquillaje (1 y 2), Belleza y cuidado de la piel, Oratoria, Coctelería, Peluquería, Podoestética, Tejido, Inglés (1, 2, 3 y 4) y Panadería, entre otros.

Marcelo Benedetti, secretario de Organizaciones No Gubernamentales de la Municipalidad, comentó: "En total, fueron 3.330 los egresados durante todo 2021. Un número altísimo que no refleja únicamente los diplomas que hemos entregado sino también la cantidad de personas que se inscribieron, realizaron los cursos y se recibieron, que es lo más importante. A pesar de la pandemia no hemos bajado el nivel de esta propuesta, que cuenta con mucha jerarquía y que este año volverá a realizarse en forma presencial". Y culminó: "Seguramente aumentará el número de vecinos que quieran capacitarse".

Estos cursos y talleres se dictan desde el año 2008 y ya 22.450 vecinas y vecinos de Berazategui participaron de ellos de manera gratuita.

Olga Antognoli, alumna del curso de Oratoria, expresó: "Pensé que a mis 76 años no podía hacerlo, pero fue fantástico y muy satisfactorio. Me enseñaron distintas técnicas para sacar esos miedos que muchas veces tenemos a la hora de expresarnos delante de las personas. Quiero agradecer al Municipio y al intendente Juan José Mussi por brindar estos cursos y talleres tan beneficiosos para que crezca la comunidad y todos seamos mejores personas. Se los recomiendo a todos los vecinos".

Finalmente, Alejandra Carabajal, alumna de Peluquería, manifestó: "Realizar el curso fue una muy linda experiencia, además de una gran opción para capacitarse, seguir aprendiendo y poder llevar a la práctica cada una de estas actividades. A pesar de la pandemia, estuvimos constantemente conectados en forma virtual con los profesores y casi que ni extrañamos la presencialidad. Realmente, esta iniciativa me parece excelente y quiero felicitar al Dr. Mussi por esta oportunidad que nos brinda a todos los berazateguenses, ya que esto no se hace en todos los distritos".

Entre otras autoridades, también participaron del evento la titular de la Secretaría Privada municipal, María Del Carmen Flores; y los secretarios de Desarrollo Social y Comunitario, María Laura Lacava; y de Salud Pública e Higiene, Dr. Pablo Costa.