La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó este domingo de la última función de la obra "Juguetes en Vacaciones", dirigida por quien fuera la primera figura de la danza argentina y bailarina del Teatro Colón, la quilmeña Nadia Muzyca, en el marco del cierre de las distintas propuestas realizadas por el Municipio para el receso invernal, donde más de 50 mil quilmeños y quilmeñas disfrutaron en familia de las actividades artísticas en cada uno de los espacios culturales con los que cuenta el distrito.

"Estuvimos en el Teatro Municipal para cerrar la temporada de vacaciones de invierno que desarrollamos desde el Municipio. Felicitaciones a las y los artistas que a lo largo de estas dos semanas, participaron de los distintos espectáculos y actividades que brindamos para las infancias de Quilmes. Y gracias a todas las familias de la ciudad que eligieron los espacios culturales quilmeños para disfrutar de estas vacaciones de invierno", sostuvo Mayra, quien estuvo acompañada por el secretario de Culturas y Deportes, Nicolás Mellino, y la subsecretaria de Gestión Cultural, Evangelina Ramírez, entre otros funcionarios.

Por su parte, Mellino remarcó: "La obra 'Juguetes en Vacaciones', dirigida por Nadia Muzyca y con 38 bailarinas en escena, tuvo 10 funciones en estos 15 días y ha sido vista por más de 7 mil familias de nuestra ciudad". A su vez, el funcionario resaltó: "Un punto a destacar es que nosotros siempre buscamos que sean eventos gratuitos y de calidad, justamente el otro día se nos acercó una familia en el Teatro para agradecer el hecho de que todos los espectáculos hayan sido gratuitos y de muy buena calidad para las familias".

La obra, que tuvo una gran variedad de música, danza y aventuras, trató sobre la dueña de la juguetería de un barrio quilmeño, que decide llevar en vacaciones a sus tres sobrinas, que siempre tienen ganas de indagar, a jugar un ratito con los juguetes mientras ella toma un tecito con sus amigas. La tía conversa y se divierte ignorando que entre tantos juegos y juguetes se encuentra la varita mágica del mago Berlín. Parece que un día, el mago que es un poco distraído, la dejó y como tiene otras tantas no volvió a buscarla. Él confiaba que la tía, una amiga de la infancia, la había guardado hasta su regreso.

Sobre el éxito de las funciones, Muzyca manifestó: "Me siento muy feliz y orgullosa de todas las chicas, en total nos vieron siete mil personas a lo largo de las 10 funciones, fue una maravilla cómo se vivió, de la preparación hasta hoy que fue el broche final, y la repercusión del público. Me siento re contenta porque fue mi idea, fue la coreografía mía, la primera vez que hago un espectáculo para un público abierto y me encantó".

A su vez, Nadia agradeció "la oportunidad que nos dieron de poder hacer 10 funciones y poder acercar la danza a todos los chicos. Ojalá que sea una inspiración para los más chicos, de acercarse a la danza, a la música. Yo traté que el espectáculo no sea netamente clásico, la música variaba, para que sea bien divertida. Muy contenta de que haya venido Mayra y agradecida por la oportunidad a estas 38 chicas, todas de zona sur, quilmeñas, que están llenas de ilusiones y aman lo que hacen"

Gran festival "Somos Quilmes" con "Vacaciones Divertidas" en el Museo del Transporte

Como gran cierre, también este domingo se llevó a cabo un festival "Somos Quilmes", en conjunto con el programa "Vacaciones Divertidas" del Instituto Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en el Museo del Transporte, ubicado en la avenida Laprida 2200, en Quilmes Oeste, donde cientos de familias disfrutaron de las diversas iniciativas.

En referencia al trabajo realizado por la Comuna, Mellino sostuvo: "El cierre de lo que fueron las vacaciones de invierno 'Somos Quilmes', que se da en conjunto con el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que ha puesto una kermés, un espectáculo para las familias, en el transcurso de estos más de 15 días de vacaciones fueron más de 50 mil las familias que pudieron disfrutar de todos los espectáculos que pusimos tanto en los espacios culturales como con escenarios móviles en los barrios, estamos muy contentos de llegar a este cierre con más de 50 mil sonrisas".

En el lugar, se implementó una kermés con juegos para todas las edades, como así también una juegoteca kakán, shows musicales y de títeres. Al respecto, una de las vecinas que asistió al evento, Francis Hernández, relató: "Ayer me enteré que iban a estar acá, vivo cerca y me parece bastante creativo, recreacional para los niños, porque hay actividades para todas las edades. Disfrutas un rato en familia, está bastante lindo".

En la misma sintonía, otro de los vecinos que estuvo, Sergio Biffaretti, contó: "Ayer compartimos la jornada también, hoy llegamos y vimos talleres con distintos juegos para los chicos, de entretenimiento, y la verdad es que está muy bueno. Trajimos a mi hija que tiene dos años, fuimos a los stands. Está muy bueno esto, es una opción para un fin de semana, traer a la familia, disfrutar del día y de las actividades que tiene el Museo del Transporte".