En los tribunales civiles quilmeños hay un expediente iniciado por una empresa uruguaya que sigilosamente va camino a saltar las restricciones cambiarias con la paradójica ayuda una empresa quilmeña. Y de esa forma saldrían divisas del país por más de medio millón de dólares a precio oficial, sin impuesto solidario ni nada de eso. Un negoción que despierta sospechas por donde se lo mire, menos para la Justicia, que dio luz verde.

La cosa empieza así. Una firma uruguaya denominada Yezalel le reclama a una empresa quilmeña, llamada Argentine Butchers, 1,2 millones de dólares por facturas impagas. La empresa local rechaza el reclamo a través de su abogado, el Dr. Carlos Minaverry. Poco después, otra empresa uruguaya compra la deuda y se queda con el derecho a litigar contra la firma quilmeña. Esta nueva empresa se llama Arakia. Es decir, se queda con el derecho de reclamar esa suma a la empresa quilmeña. Y enseguida, llegan a un acuerdo. Pero ese acuerdo era por menos de medio millón (U$S 455.580).

¿Quién compra una deuda de 1,2 palos verdes para después reclamar menos de la mitad? Y encima, el cronograma de pagos daba en total más de un millón (U$S 1.091.7141). O sea, acuerdan una suma (sobre la que se pgan honorarios e impuestos) pero pactan pagar otra mucho mayor. Esto fue observado por un letrado que había intervenido en el juicio y por el perito contador. Rápidamente, hubo una presentación en la que se habló de un 'error' y subsanaron la cuestión presentando un cronograma por 510.000 verdes.

Igual, sigue todo sin cerrar. Gente del ámbito tribunalicio se sonríe sin responder cuando se le pregunta por este expediente que tramita en el Civil y Comercial N° 4 de Quilmes. Los planteos surgen sobre todo cuando uno pregunta por una cláusula del acuerdo que dice taxativamente que sólo se deberá pagar si es a través del MULC (mercado único libre de cambios). O sea, se paga solo a dólar oficial. Sino no. ¿Qué acreedor se arriesgaría a no cobrar nada? ¿O será que ambas empresas comparten intereses? ¿La Justicia no ve nada raro? ¿La empresa quilmeña genera recursos genuinos para afrontar semejante deuda? Parece que un pajarito llevó el dato a una dependencia del estado, que de intervenir será un bombazo que detonaría fuerte, de Comodoro Py a La Plata.