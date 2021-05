La segunda ola avanza con fuerza, y los casos por COVID no logran estabilizarse. Aumentos por los que el Gobierno evalúa por estas horas nuevas restricciones que incluirían un “cierre total” de actividades durante el fin de semana.

La Fase 1 está descartada, por lo menos, por el momento. Pero a días de vencer el último Decreto de Necesidad y Urgencia sobre la pandemia, hay máxima preocupación en todos los estamentos del Estado por la situación sanitaria, no solo en el AMBA, también en el interior de la República.

Esta situación sanitaria generó que los infectólogos asesores del Ejecutivo adelantaran que es necesario aplicar “medidas más restrictivas”, pero en períodos de tiempo acotados para garantizar el cumplimiento de los ciudadanos. Con este panorama y los números que no paran de subir, el Ejecutivo evalúa aplicar una serie de medidas para el AMBA por las que busca amesetar la curva de contagios y por ende de muertos por COVID.

Sobre la circulación, trascendió que durante los fines de semana que duren las medidas directamente no podrán circular en Ciudad y Conurbano las personas no esenciales. Y se estudia la posibilidad de extender el horario de restricción, entre el lunes y el viernes, que actualmente rige desde las 20 a las 6. Una de las opciones implicaría comenzar con la medida a partir de las 19 hasta las 6.

Con esta medida, los restaurantes y bares deberían trabajar únicamente bajo la forma delivery y take away. En tanto, los comercios no esenciales, el sábado y domingo, no abrirán. Esto abarca a peluquerías, locales de ropa, etc. Del mismo modo, no podrán circular los trabajadores vinculados a rubros no esenciales. Mientras que los esenciales funcionarán con normalidad los comercios esenciales, como farmacias, almacenes y supermercados.

Asimismo, seguirá prohibida la actividad deportiva en lugares cerrados. Esto incluye tanto a gimnasios como a torneos de fútbol amateur que se realizan en canchas techadas. Mientras que las reuniones sociales, en el AMBA continuaría la prohibición de actividades sociales en domicilios particulares.

Y continuarán prohibidas aquellas que se realizan en zonas de alto riesgo: Casinos, bingos, boliches y salones de fiestas. Además también todo tipo de eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos “en lugares cerrados que impliquen concurrencia de personas” y la actividad en cines, teatros, clubes, gimnasios, centros culturales y otros establecimientos afines.

En el transporte público no habría cambios por lo cual continuarán siendo de uso exclusivo para personas esenciales.

La Educación también seguirá de forma virtual, salvo en CABA que podría continuar con las burbujas en los niveles educativos iniciales.

Aquellos que pensaban viajar, se volverá a incluir la prohibición, tanto de egresados como de jubilados, competencias deportivas no oficiales, de educación, de viajes turísticos en grupo, tanto para recreación como sociales. Los mayores de 60 y aquellas personas que presenten enfer-medades de riesgo seguirán exceptuados de concurrir al trabajo.