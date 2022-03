La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó este miércoles la entrega de ocho nuevas unidades móviles para la Dirección General de Tránsito, que fueron adquiridas mediante la herramienta de financiamiento Leasing de Banco Provincia.

Al respecto, la Jefa comunal aseguró: "Estos vehículos aportarán mejores condiciones de trabajo tanto para la Dirección General de Tránsito como para el Cuerpo Único de Inspectores de Quilmes (CUIQ), y permitirán brindar un mejor servicio a nuestros vecinos y vecinas. Este es el objetivo de trabajo que tenemos todos los días: poder garantizar mejor calidad de atención y que vivamos en un Municipio cada día mejor".

La entrega de las flamantes unidades se realizó en el nuevo playón vehicular municipal, ubicado en Ortiz de Ocampo entre Sardou y la subida a la Autopista Buenos Aires-La Plata.

Por su parte, la titular de la Agencia de Fiscalización y Control Comunal, Alejandra Cordeiro, detalló que "al asumir la gestión contábamos con once móviles, muchos de los cuales no estaban en funcionamiento o no tenían un funcionamiento adecuado. Gracias al compromiso de la gestión, hoy contamos con estos ocho móviles nuevos para tener mayor operatividad en el ordenamiento del tránsito".