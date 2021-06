A pocas horas de conocerse la aprobación en silencio por parte de los concejales oficialistas de Berazategui de una alcaidía en Plátanos, se empezaron a sumar voces críticas de la dirigencia y de numerosos vecinos. Como ahora el caso de Martín Molver, presidente del Partido del Diálogo en el distrito.

COMUNICADO

Creación de una Alcaidía en Berazategui (Plátanos)

Alcaidía, son creadas para cumplir temporalmente el primer proceso judicial del

detenido, siendo esta la principal finalidad de la misma, aunque se ha podido

observar que en toda la provincia de Buenos Aires de ser temporales o transitorias

terminan cumpliendo la función de unidad carcelaria permanente. El motivo que

provoca esta situación es la saturación o sobrepoblación de las unidades

carcelarias que no liberan cupos.

En otras palabras esto significa que un REO ingresa y termina cumpliendo el

proceso y la finalización de la pena en la misma, quedando totalmente desvirtuada

para la cual fue creada.

Impacto socio ambiental

La construcción debe ser creada fuera de las ciudades, en zonas rurales con acceso

de ruta o asfalto, ya que el movimiento diario de traslado de detenido a sedes

judiciales es permanente. No solo de lunes a viernes sino que también pueden

suceder traslado de detenidos a centros asistenciales como hospitales.

Desde otro punto de vista también tenemos que tener presente aquellas personas

que con gran esfuerzo han construido su hogar, y de pronto al tener una alcaidía en

las inmediaciones pierden totalmente el valor inmobiliario y aumenta los riesgos de

seguridad, como así también lo que respecta a la higiene en la zona, sabiendo que

los días de visita no cuidan el lugar.

Conforme a lo descripto anteriormente trasladar o crear una alcaidía en zonas

urbanizadas trae aparejado un alto peligro de intención de fuga o rescate por bandas

organizadas que aprovechan la cantidad de personas que transitan ocasionalmente

por el lugar, produciendo un caos, también las visitas de detenidos por sus familiares

donde conforme al cronograma de visitas ese día la ciudad se encuentra invadida

por personas totalmente ajena al distrito, sin sentido de pertenencia, que podemos

sentir un ciudadano nacido y criado dentro del distrito.

Esto nos conllevaría a tener que aumentar notoriamente la cantidad de personal

policial en la zona donde se encuentre dicha unidad y sus alrededores,

desatendiendo claramente otras zonas y otros servicios que requiere de la atención

y seguridad policial del distrito.