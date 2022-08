Horas antes de que la ex ministra de Seguridad de la Nación y titular del PRO, Patricia Bullrich, desembarcara en Quilmes, el ex presidente Mauricio Macri jugó a fondo en la interna de Juntos por el Cambio intentándole bajarle el precio al ex intendente quilmeño Martiniano Molina.

“Hay que dejar de traer inventos como Martiniano Molina”, remató. La que se sumó a que “no sabía gobernar” y a la que “hay que capacitar a los candidatos a intendentes”. Frases que no pasaron desapercibidas para la política local.

Cabe agregar como dato que no debe pasar desapercibido que Molina viene trabajando desde hace tiempo políticamente con Diego Santilli, y principalmente con Horacio Rodríguez Larreta.