PEDIDO DE MÁXIMA DIFUSIÓN: LE ROBARON SU HERRAMIENTA DE TRABAJO Y HACE UN DESESPERADO LLAMADO SOLIDARIO EN BUSCA DE DATOS PARA RECUPERARLO
LE ROBARON EL AUTO A MI HERMANO, Y TAMBIÉN EL CELULAR!!
ES UN CORSA CRIS PLATA PATENTE " DZT 376" VIDRIOS POLARIZADOS, TIENE ESOS CALCOS DE QUILMES.
PORFA SI PUEDEN COMPARTIR ESOS CALCOS TENIA EL AUTO, DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA ESTÁ BUSCANDOLO POR EL BARRIO, EL CELULAR FUE ÚLTIMA VEZ REGRISTRADO POR SEAEZ PEÑA, ME AVISAN PORFA Y SI PUEDEN COMPARTIR!!
ESTO ES QUILMES OESTE - LA CAÑADA”
LA VÍCTIMA ES UN VECINO DE QUILMES OESTE LLAMADO CRISTIAN GALVÁN (https://www.facebook.com/cristianhectorariel.galvan).
(ANTE CUALQUIER DATO SE RUEGA CONTACTARSE CON SU HERMANA VALERIA AL NÚMERO 1162440011)”