El ex intendente Francisco “Barba” Gutiérrez participó del encuentro del Partido Justicialista en el que se ultimaron detalles de cara a octubre. Gutiérrez no desaprovechó el tiempo y mostró su cerca-nía al hijo de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. Una foto que recorre el mundo político local y que dio que hablar, mientras tanto trabaja con distintos dirigentes locales en un gran espacio que dirima sus diferencias en internas.