El diputado nacional Máximo Kirchner participó en el Día del Trabajador de un locro organizado por los vecinos y vecin.as del barrio Villa Itatí de Quilmes, junto a la diputada nacional y precandidata a intendenta por Unidad Ciudadana Mayra Mendoza.

El diputado nacional expresó: “La Asignación Universal por Hijo, por Embarazo, las Jubilaciones para las Amas de Casa, por moratoria para aquellos que habían sido despedidos de sus trabajos y despedidas de sus trabajos y no habían podido complementar los aportes para poder jubilarse, fueron calificados en la Argentina como un regalo, como una actitud populista o demagógica, sin entender que lo que se estaba haciendo con cada una de esas medidas era reparar. Reparar lo que el Estado había dañado casi de manera final. Ir a tratar de dar una mano. Quizá no toda la solución que en el día a día los vecinos y las vecinas de Itatí a plana vista resulta fácil entender necesitan. Pero si una mano para entender que ese día a día fuera menos pesado y que el futuro fuera no una quimera sino algo que se podía construir para ustedes mismos, para sus hijos y para sus nietos.”

“Todos los días desde los medios de comunicación le dicen que no crean en nada que son todos iguales. Y hoy ustedes saben que no son todos iguales. Con algunos se puede tomar leche, y cuando digo leche me refiero a la leche y no el agua de color blanco que están vendiendo ahora. Con algunos se puede comer asado los fines de semana y con otros, como ahora, es pechuga o alita de pollo”, sostuvo Máximo Kirchner.

Además, agregó: “Le piden que no crean en nada pero al mismo tiempo le están diciendo que tienen que creer en el enojo de los mercados financieros. ¡El enojo de los mercados financieros! ¿Quién carajo son los mercados financieros para que los argentinos estemos preocupados por ellos cuando tenemos una deuda tan grande como la que tenemos con nuestra propia gente?”

Por su parte, Mayra Mendoza, se refirió a que “se está viviendo día a día con angustia, pero sabemos que ese dolor y bronca, la vamos a transformar en esperanza, en fuerza y vamos a recuperar el gobierno para el pueblo, el gobiernos nacional, el gobierno provincial, y vamos a recuperar el municipio de Quilmes para transformar este y cada barrio, para transformar todas las realidades injustas que hoy estamos padeciendo”.