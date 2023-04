La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó este domingo en el Centro de Veteranos Malvinas Quilmes, ubicado en Joaquín V. González 3657 esquina Gutiérrez, de Quilmes Oeste, del acto conmemorativo por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, a 41 años del comienzo del conflicto bélico.

"No solamente cada 2 de Abril hay que hacer un reconocimiento y volver a expresarles todo nuestro honor y gloria a los veteranos y caídos, porque realmente han puesto su cuerpo, su vida y su alma para defender nuestra soberanía y ellos, jóvenes de aquel momento, estoy convencida que junto con las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo han sido quienes forjaron la democracia que hoy tenemos", afirmó Mayra, quien estuvo acompañada por el presidente del Centro, Jorge Irigoitía, junto a otros excombatientes, funcionarios del Ejecutivo municipal, vecinos y vecinas.

Democracia

La Jefa comunal sostuvo: "Esta democracia que este año cumple 40 años está condicionada e imperfecta. En la Argentina se eligen gobiernos democráticamente pero realmente tenemos que pensar y repensar si vivimos en democracia, si realmente hay una independencia de poderes que nos permite ejercer democráticamente nuestros derechos. Hoy en la Argentina, hay una intromisión del Poder Judicial sobre la vida de todos y todas".

Soberanía

Mayra hizo hincapié en los reclamos por soberanía, tanto sobre Malvinas como la económica: "Cuando comenzó la guerra en el año 82 fue casi finalizando la dictadura, que tuvo cómplices civiles, con empresarios y grupos económicos. Ellos, que todavía no están juzgados, siguen teniendo mucho poder en la Argentina. Son dueños de empresas, bancos, medios de comunicación y parte del Poder Judicial los protege y vulnera a la mayoría del pueblo argentino. Las Malvinas son argentinas, y hay que decirlo siempre y manifestarse cuando algunos que tienen grandes responsabilidades no hace mucho plantearon que hay que entregar las Malvinas, que no hay que seguir peleando por la soberanía. La Argentina, hace algunos años, lamentablemente volvió a estar sometida por el FMI, hoy los tenemos en la Argentina y condicionan nuestra política económica".

FMI y deuda

La Intendenta destacó: "Porque esa deuda ilegal, ilegítima, esa convalidación de la estafa que se tomó como deuda para todos los argentinos en el año 2018 y se convalidó por el Congreso de la Nación hace algunos meses, es algo que realmente hipoteca nuestro futuro y nos condiciona muchísimo. No todos somos lo mismo, no todos nos subimos a un escenario y decimos las cosas que hay que decir aunque suenen duras, incómodas y aunque seguramente mañana yo sea castigada por lo que digo".

Palos a la oposición

Por último, Mayra remarcó: "Es necesario también saber y conocer quiénes son nuestros representantes en la Cámara de Diputados de la Nación, de la Provincia y qué votan. Hay representantes en la Cámara de Diputados de la Nación, de Quilmes, que convalidaron la estafa del FMI en la Argentina. Eso, vecinos y vecinas, haciendo un ejercicio ciudadano no lo podemos permitir. Tenemos que seguir unidos y unidas trabajando en paz por la soberanía de nuestras Malvinas y la soberanía de nuestra Argentina. Fuera ingleses de Malvinas y fuera FMI de la Argentina". El dardo estuvo dirigido a las diputadas de Juntos por el Cambio, Mónica Fraude y María Sotolano.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Previamente, la Jefa comunal realizó una recorrida por el espacio en donde también está el Museo de Malvinas. Allí conversó con los presentes acerca de la importancia del trabajo articulado con el Municipio para colaborar en lo que necesiten, como así también continuar con la concientización sobre la defensa de la soberanía nacional de las islas en cada rincón de la ciudad.

Por su parte, Irigoitía manifestó: "El Día del Veterano y de los Caídos es una fecha especial para nosotros, ayer en la vigilia tratamos de conmemorar más que nada a los caídos que son los verdaderos héroes. Nosotros gracias a Dios pudimos volver, pero muchas familias dejaron a sus seres más queridos en nuestras islas, así que nuestro respeto mutuo y constante hacia los familiares, que es el legado que nos dejaron para que después de más de 40 años sigamos trabajando, manteniendo nuestro predio con las actividades que tenemos".

A su vez, el Veterano resaltó las propuestas educativas que llevan a cabo diariamente en las escuelas como "Malvinas en las Escuelas": "Les inculcamos a los chicos a que sepan cómo fue el conflicto, por qué se peleó y por qué defendemos tanto nuestra soberanía. Los muchachos que trabajan en 'Malvinas en las Escuelas' lo hacen constantemente así que estamos felices por eso porque tenemos mucho trabajo en ese sentido".

Además, destacó el apoyo constante del Gobierno: "Yo pienso que hoy, más que nunca, estamos pasando por una transición donde el Gobierno es malvinero. En la actualidad, nuestros gobernantes tomaron las riendas de malvinizar y por eso Malvinas nos une. Yo siempre digo que un sureño allá por el 2004, cuando nosotros estábamos en las peores épocas en donde hacíamos acampes y todo en la Plaza de Mayo para reclamar nuestros derechos, llegó Néstor Kirchner que fue uno de los primeros que nos dio un buen pasar de triplicar nuestras pensiones. Recalco eso, que un sureño fue uno de los primeros que dio en uno de los puntos. Así que agradecidos a este Gobierno que inculcó a malvinizar y a hacer los reclamos internacionales. Para nosotros es muy valioso que el Gobierno insista en nuestra soberanía. No en vano quedaron muchos camaradas en nuestras islas y nuestros mares".

En la misma línea, otro de los veteranos, Luis Leguizamón, relató: "Hay sensaciones encontradas, es una conmemoración en esta fecha para recordar más que nada a nuestros caídos en nuestro mar argentino y en las islas. Estamos a 41 años ya y seguimos sintiendo las mismas cosas que el primer día, mucha emoción, tristeza por lo que ya no están, en Quilmes tenemos caídos en Malvinas y en el Crucero General Belgrano. Tratamos de seguir en una lucha malvinizadora para que la sociedad entienda lo que significa la soberanía, los recursos naturales que en el territorio y siguen siendo usurpados. Nuestra lucha es que todos tengan memoria".

Esta iniciativa se sumó a la que se llevó a cabo durante la medianoche con la tradicional vigilia hacia el Monumento del Soldado en Quilmes, que contó con una numerosa convocatoria de vecinos, vecinas, familiares de veteranos y caídos en la gesta, exsoldados, funcionarios y funcionarias.

La actividad de este domingo también tuvo propuestas musicales en el Centro de Veteranos como la presentación de los artistas Sergio Fasoli, ganador del premio revelación "Cosquín 2023"; Los Lugareños, y Antonella Restucci.