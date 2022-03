Así lo afirmó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, durante la marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia que La Cámpora realizó desde la ex ESMA a Plaza de Mayo. Movilización que copó por varias cuadras las calles porteñas haciendo una gran muestra de poder de movilización. Sobre la deuda pública, Mendoza señaló que "esos gobiernos nos han dejado una deuda que es un condicionamiento para todo nuestro pueblo, para el desarrollo de nuestros habitantes. Esto tiene que ser planteado, abordado, atravesado porque el Fondo Monetario Internacional está en la Argentina producto de la deuda que tomó Macri. Tenemos que tener mucha conciencia política y con muchos planteos políticos. Nosotros hoy, además de Memoria, Verdad y Justicia, estamos planteando que primero está la patria. Primero está la deuda que hay con nuestro pueblo y con nuestra población".

"Somos un gobierno peronista, y nos sentimos incómodos viviendo con 50% de pobreza. Por eso necesitamos que nuestros gobiernos sean mejores y cumplir con el verdadero acuerdo que es el acuerdo electoral que en el 2019, el Frente de Todos hizo con nuestra población. La sociedad espera más de nosotros y nosotros, con la responsabilidad política que tenemos como intendentes, gobernadores en otros casos, el presidente de la Nación, tenemos que redoblar esfuerzos y poder cumplir con lo que la gente necesita”.

“Creo que lo que hemos planteado, redoblando esfuerzos, mejorando nuestros gobiernos, intentando que cada una de las políticas que se plantean para poder reparar, porque nosotros hoy no solamente tenemos que tratar de ampliar derechos, sino que tenemos que reparar muchos derechos que se han roto, porque el macrismo ha destruido todo. Este es el desafío que tenemos, el de ser un peronismo como lo hemos vivido en la Argentina como lo hicieron Perón y Eva Perón, como Néstor y Cristina. Dijimos que volvimos para ser mejores y tenemos que ser mejores que nosotros mismos. Porque ser mejores que Macri es fácil, con no tener 3.000% de aumento de tarifas uno ya sería mejor. Con no proponer una Reforma Previsional como la que generó en diciembre del 2017 ya seríamos mejores, pero nosotros tenemos que proponernos ser mejores que nosotros mismos", dijo.

"Los años más felices para la patria y para la gente, que fueron los años de gobierno más recientes como los de Néstor y Cristina del 2003 al 2015. Hubo una reparación de sueños, hubo certezas y esperanza para toda nuestra población Hubo realidad efectiva, cambiaron la vida de nuestra gente porque comenzaron a haber universidades más cerca de sus casas, porque había posibilidades de trabajo, porque se podían comprar electrodomésticos que necesitaban para vivir mejor. Eso está en la memoria de la gente y la expectativa que hoy hay es que puedan volver a vivir de esa misma manera, y ahí está el desafío y el esfuerzo. Nosotros tenemos un modelo de país que representar que es el que se vivió en la Argentina del 2003 al 2015, y vamos a trabajar para que eso se pueda lograr”, finalizó.