La Agencia Telam le realizó una extensa entrevista a la intendenta Mayra Mendoza donde extractamos desde este medio las cuestiones más urgentes, cómo imagina la salida del aislamiento, y su opinión de aquellos que llaman a romper la cuarentena.

– ¿Cuáles son las cuestiones más urgentes a atender?

– La demanda de alimentos en los barrios. Tenemos en este sentido asistencia de Provincia, de Nación con Desarrollo Social, se hicieron cosas importantes como el IFE, pero la demanda es infinita y no cesa. Es una situación a la que hay que ponerle el cuerpo todos los días. También estamos muy cerca de los comerciantes, los que todavía no pueden abrir sus puertas. Esta semana mantuve una videoconferencia con las cámaras locales y estamos trabajando con el tema de los gastos fijos. Por eso lanzamos la aplicación “Quilmes compra en Casa”, para facilitarle a los comerciantes del distrito la venta a domicilio. Queremos estar cerca de todos los que hacen el esfuerzo.

– ¿Cómo se imagina que será la salida del aislamiento?

– Creo que paulatino y muy prolongado. No nos tenemos que apurar y debemos seguir cuidan-do a la población de riesgo. El peso de la recuperación estará en las personas que no pertenecen a ese grupo etario. Espero que toda esta crisis no sirva para tomar conciencia de los cuidados que tenemos que tener en materia de higiene y salud. Pero todavía falta mucho…

– Sin embargo hay sectores políticos que llaman a romper el aislamiento.

– Ese es un acto de miserabilidad política tremendo. Sólo alguien que no tiene responsabilidad de gobierno y respeto por la vida puede decir eso.