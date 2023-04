La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, entregó junto al subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, Leandro Lurati, y la directora del Banco Provincia, Laura González, material deportivo a más de 90 clubes de barrio del distrito en un acto que se llevó a cabo el miércoles en el Polideportivo Municipal "Reinaldo Gorno", ubicado en el bulevar Indio Gómez y Lafinur (Quilmes Oeste).

"Hoy estamos entregando estos kits con materiales deportivos para seguir fortaleciendo las actividades que se hacen con muchísimo esfuerzo. Yo siempre agradezco y pongo en valor a las personas que le dedican muchas horas a los clubes, que se comprometen no solo con el entrenamiento sino con la vida y las historias de cada uno de los chicos que forman parte y eso tiene un valor importantísimo para nuestra comunidad que es el rol social de los clubes", expresó la Jefa Comunal.

"Recién se recordaba cuando los clubes la pasaron muy mal con las tarifas, no había posibilidad de contar con un Estado presente, que sirve para que ustedes desarrollen sus clubes y para que la comunidad se pueda organizar y desarrollar. Les pido que nos sigamos acompañando como hoy, y en los años que vienen, seguir teniendo estos lugares que abracen, que cobijen a nuestros pibes, porque los únicos privilegiados son los niños y las niñas, y eso lo queremos hacer valer de nuestra gestión. Es un objetivo tener un club en condiciones dignas para que cada vez más pibes elijan estar en él y no en la calle", afirmó Mayra.

Por su parte Lurati señaló: "Para nosotros es una alegría estar acá. Lo que nos pidió el gobernador Axel Kicillof es acompañar y estar cerca en cada una de estas comunidades. Me encanta estar acá con Mayra, porque es la más fiel de todas, es un orgullo poder acompañarla".



A su vez, González dijo: "Estoy muy contenta de estar acá porque también soy quilmeña y veo de primera mano lo que Mayra trabaja para mejorar la calidad de vida de los quilmeños y quilmeñas cada día. Desde el Banco podemos realizar este tipo de actividades que consideramos esenciales para la comunidad".

En este marco, la subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico de la Provincia, Victoria Donda indicó: "Gracias por todo el trabajo que están haciendo, se los quiero agradecer como quilmeña, yo soy de La Cañada. Me da orgullo estar acompañando a Mayra que es una compañera con la que compartí muchas luchas. Yo sé que Mayra y su equipo, hacen esto porque están convencidos que el Estado tiene que estar presente para seguir trabajando en cada uno de los barrios de Quilmes y del resto de la provincia de Buenos Aires, puedan disfrutar todos, porque también es un derecho de nuestro pueblo. Es un derecho que se ejerce y se conquista".

En tanto, el secretario de Culturas y Deportes local, Nicolás Mellino aseguró: "Es muy emocionante ver a los chicos con la camiseta de los clubes y sobre todo el cariño. Esto tiene que ver con el trabajo articulado que hacemos. Es un orgullo formar parte de esto, y los convocó a seguir trabajando articuladamente para poder seguir cumpliendo los sueños de cada uno y de cada una de ustedes".

Los kits entregados consisten en pelotas de fútbol y conos para el posterior entrenamiento de los jugadores y jugadoras que se desempeñan en las diferentes ligas infanto-juveniles masculinas y femeninas (en esta entrega, la Liga Sureña, ADESS y Superliga de Solano) de la ciudad en la que participan más de 10.000 niños, niñas y jóvenes de entre 5 y 14 años. La mitad de los elementos fueron aportados por la Fundación del Banco Provincia. En el encuentro también se hizo entrega de libros con el objetivo de fomentar la lectura en los chicos y chicas.

Durante la gestión de la intendenta Mayra Mendoza, a través del Programa de Fortalecimiento a Clubes de Barrio y Entidades de Bien Público, se realizó un fuerte apoyo a las instituciones con más de 250 obras y una inversión de 150 millones de pesos, una cifra que está prevista duplicarla.

Al respecto, Jorge Serrano, presidente de la Asociación Manuel Belgrano señaló: "Nosotros venimos de otra gestión donde prácticamente casi se cierra el club. Agradecemos a la Intendenta, porque golpeamos una puerta y tenemos un Municipio amigo". Y Gustavo Quiroga, representante del club Octubre 10, de La Ribera indicó: "Es una alegría inmensa porque todos saben lo que hacemos en los clubes, es un esfuerzo de todos los que participamos, de los padres, los delegados y esta ayuda que proviene de la Municipalidad nos sirve de mucho".

Participaron de la actividad, funcionarios y funcionarias municipales, además de dirigentes de los clubes de barrios y alrededor de 200 jóvenes vestidos con las camisetas de sus respectivos clubes.